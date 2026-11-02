Herec Martin Zounar se rozhodl otevřeně vrátit k období, na které zřejmě nevzpomíná zrovna rád. Kvůli alkoholu, stresu a vlastní nezodpovědnosti totiž před osmi lety přišel o práci v Divadelní společnosti Háta. Dnes už se na tehdejší události dívá s odstupem a nesnaží se ze sebe dělat nevinnou oběť. „Byl jsem vyhozen, protože jsem zlobil, takže jsem si to zasloužil,“ přiznal v podcastu OFF AIR.
Martin Zounar otevřeně o alkoholu i vyhazovu z divadla. Zlobil jsem, přiznal
Dlouho se o tom nemluvilo tak otevřeně. Martin Zounar nyní přiznal, že za ztrátu divadelního angažmá si mohl sám. Alkohol, mejdany a nezodpovědnost ho připravily o práci. Dnes už prý podobné chyby nedělá.
Zounar zároveň popsal, jak to má s alkoholem dnes. „Nikdy jsem nebyl konzument, že bych denně pil, to mě nebaví. Já potřebuji mejdan,“ svěřil se. Právě nárazové pití pro něj ale v minulosti představovalo problém. „Denně jsem v autě, takže to ani nejde popíjet. Ale když to ve mně blaflo, tak jsem jel,“ popsal otevřeně své někdejší návyky. Herec tak připomněl, že nešlo o každodenní popíjení, ale o chvíle, kdy se nedokázal držet zpátky. A následky na sebe nenechaly čekat.
Důvodů, proč se rozhodl změnit životní styl, bylo víc. Před několika lety ho lékaři upozornili na zvýšené riziko cukrovky, která trápila i jeho otce, herce Miroslava Zounara. Martin se proto pustil do hubnutí, začal chodit do posilovny a postupně propadl také jízdě na silničním kole. Dnes má dole zhruba dvacet kilogramů a sport se stal pevnou součástí jeho života. Změnil ale i přístup k vlastní psychice.
Přibližně před šesti lety procházel obdobím, kdy se cítil vyčerpaný a nedokázal znovu najít energii. Pravidelně proto dochází na terapii. „Chodím každých 14 dní k terapeutce Magdičce se pochlubit se svými úspěchy a jsem šťastnej. Neberu žádné prášky, občas si zobnu něco na spaní, když jsem přetaženej,“ prozradil.
Na terapeutická setkání přitom nechodí jen řešit problémy. „Jezdím se tam i pochlubit, říct, že se mi daří,“ vysvětlil s tím, že duševní hygiena je podle něj důležitá. Současné období dokonce označuje za svou „šestou mízu“. Do divadla se vrací, natáčí další díly Ordinace v růžové zahradě 2 a na jeviště už podle svých slov chodí vždy střízlivý. Po někdejších problémech tak zjevně nechce nic riskovat. A svůj tehdejší vyhazov bere jako zkušenost, kterou si sám způsobil.