Martin Stropnický šokoval Veroniku Žilkovou tajnou žádostí o rozvod

"Před zahájením soudu, už přímo v soudní místnosti, jsem se dozvěděla zcela šokující informaci. Martin Stropnický dnes ráno podal žádost o rozvod. A protože se to jmenovalo 'soud o střídavou péči do rozvodu', tak vlastně nebylo o čem jednat a ten soud byl odročen na listopad. Dřív si pan Stropnický nenašel čas," popsala herečka Veronika Žilková svoje obrovské překvapení magazínu Showtime.

Podle svých slov zažila velké zklamání, jelikož vůbec netušila, že manžel má něco takového v plánu. Opakovala se tak situace z letošního jara, kdy jí tři dny po návratu ze společné dovolené mailem oznámil, že jejich vztah skončil. "Ani Kordulka, ani já jsme nevěděly, že tatínek chystá žádost o rozvod. A jediné, co mě napadlo - jak já to tý holce zase řeknu? Zase ten otec nesebral odvahu jí to říct sám," povzdechla si herečka, která navíc byla zaskočena z přítomnosti fotografů. Ona sama si je jistá, že termín soudního jednání nikomu nesdělila, a tak usuzuje, že tentokrát média pozval Stropnický.

Soud měl rozhodnout o střídavé péči o sedmnáctiletou dceru Kordulu Stropnickou. Žilková přitom stála o to, aby měla Kordula možnost se vídat s otcem. Ten se ovšem rozhodl, že si svoji diplomatickou misi v Izraeli, kde momentálně zastává post českého velvyslance, o rok prodlouží. Jeho rozhodnutí vnímá Žilová jako zradu především kvůli dceři.

"Před dvaceti lety se Martin Stropnický, tehdy byl velvyslanec ve Vatikánu, vracel kvůli dětem předčasně, aby se podílel na jejich výchově. Škoda, že ty předchozí děti mu stály za to, aby se vrátil. Tahle mu za to nestojí," dodala zklamaně Žilková.

Tentokrát se k celé věci rozhodl krátce vyjádřit i Stropnický. "Na Kordulce mi velice záleží. Doufám, že časem zvítězí racionalita, aby byl naplněn zájem naší nezletilé a zároveň již téměř dospělé dcery. Jsem ale přesvědčený, že právě proto tohle téma nepatří na veřejnost," řekl bez dalších podrobností.