Druhý nejkrásnější muž planety se objeví před kamerou. V ZOO si zahraje gaye

"Nejsem ostřílený, co se týče herectví, a byl jsem dost nervózní. Snažil jsem se naučit text, abych byl připravený. Tereza Brodská i Míša Petřeková mi moc pomohly a s oběma se mi hrálo opravdu dobře. Samozřejmě jsem měl respekt, ale dalo se to zvládnout," prozradil Gardavský, jenž se v jednom ze seriálových dílů rozhodně přiznat okolí, že je gay.

To, že po boku Michaely najednou stojí jeden z nejkrásnějších mužů, neměla herečka ani potuchy. "Vážně? To jsem netušila. Je to opravdu fajn a skromný kluk. Věděla jsem, že točí nějaké reklamy a podobně. Jinak s ním byla docela legrace a byl připravený," poodhalila spolupráci seriálová Markéta.

"Myslím, že spousta lidí neví, že jsem kdysi vyhrál soutěž o nejkrásnějšího muže. Je to dlouhá doba a lidé o soutěži asi neměli takové povědomí. Nevadí mi to, nebazíruji na tom. Nic tak zásadního to pro mě nebylo. Byl jsem rád, že se to stalo, ale je to už dlouhá doba," prozradil rodák z Mořiny s tím, že by v práci před kamerou rád pokračoval a dalším castingům se nebrání.

Zoo je český rodinný seriál z prostředí zoologické zahrady, který vysílá TV Prima od 13. ledna tohoto roku. V první, třiačtyřicetidílné řadě hrají například Michaela Pecháčková, Eva Burešová, Veronika Freimanová, Sabina Laurinová, Marek Taclík, Jana Švandová, Ondřej Pavelka, Tereza Brodská nebo David Gránský.