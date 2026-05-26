Herec Martin Dejdar právě prožívá velmi šťastné období. Jeho syn Matyáš se totiž v polovině dubna zasnoubil a s Veronicou Biasiol plánují svatbu, která by podle všeho měla proběhnout už letos. Zamilovaný pár rozhodně na nic nečeká, společně se sestěhovali po třech týdnech a i žádost o ruku přišla dřív, než bývá obvyklé. Slavný herec s manželkou jsou ale ze své budoucí snachy nadšení.
Martin Dejdar nadšený z budoucí snachy: Lepší holku si pro syna nemohl přát
Herec Martin Dejdar neskrývá nadšení z partnerky svého syna Matyáše. Influencerka a podnikatelka Veronica Biasiol si slavného herce získala nejen svým vzhledem, ale hlavně pracovním nasazením a samostatností. „Je to nejlepší holka, se kterou se dal dohromady,“ rozplývá se Dejdar nad budoucí snachou.
„Se ženou si myslíme, že to je nejlepší holka, se kterou se dal Matěj dohromady,“ netají svůj postoj Dejdar, který přišel nejnovější členku rodiny podpořit i na otevření jejího kosmetického salonu. Její podnikavost je jednou z věcí, kterou herec obdivuje. „Je skvělé vidět, že je to dáma, která nespoléhá na to, že ji bude partner živit. Je opravdu pracovitá a soběstačná,“ řekl pro eXtra.cz o Biasiol, která byla před lety dokonce zařazena časopisem Forbes mezi 10 nejvíce vydělávajících youtuberů.
Veronica na sebe upozornila také svou účastí v soutěži krásy Miss a i svými vztahy se ženami. Nyní se ale zdá, že po boku Matyáše Dejdara našla tu pravou lásku. Pro magazín Super.cz zavzpomínala na okamžik, kdy před ní Matyáš poklekl. „Bylo to tak, jak jsem to chtěla. Reálný, upřímný, spontánní a čistý,“ zasnila se s tím, že ale tušila, že něco takového přijde. Šperk s obřím diamantem, který hrdě nosí, má zajímavou historii.
„Prstýnek dělal můj tatínek,“ řekla Biasiol, jejíž tatínek má klenotnictví. „Matěj ho měl už asi dva měsíce. Můj táta s Matějem zrovna neumí držet tajemství, takže jsem tušila, že se to asi stane. Ale kdy se to stane, kde se to stane? Dokonce si prsten nechal do Ameriky doručit kamarádem, abych to nezjistila… Pak se to stalo v den, kdy jsem to vůbec nečekala,“ dodala s úsměvem.