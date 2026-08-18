Herec Martin Dejdar je milujícím otcem dvou dospělých dětí. Brzy by mu mohla přibýt další životní role a to ta dědečkovská. Jeho syn Matěj se totiž brzy ožení s influencerkou Veronicou Biasiol. Ta se nechala slyšet, že by spolu rádi založili rodinu. A rozhodně se nejedná o nějakou vzdálenou budoucnost. „Myslím si, že po svatbě se klidně začneme už snažit,“ prozradila.
Martin Dejdar bude dědečkem? Syn Matěj s Veronicou už řeší společné bydlení i miminko
V rodině Martina Dejdara se možná brzy bude slavit další velká životní událost. Jeho syn Matěj si vezme Veronicu Biasiol a novomanželé rozhodně nechtějí zůstat jen ve dvou. Influencerka totiž bez okolků prozradila, co mají v plánu hned po svatbě. A zdá se, že na novou životní kapitolu už se připravují opravdu důkladně.
Snoubenci už začali podnikat kroky k tomu, aby vybudovali pohodlný domov pro větší rodinu. Začali tím, že se rozhodli přestěhovat ze samotného centra Prahy. Veronica popsala jejich důvody. „My jsme se rozhodli přestěhovat hlavně z toho důvodu, že jsme chtěli něco většího, současně jsme začali hodně vnímat, že Praha 1 s pejskem je hrozná…“ začala vyjmenovávat to, co je ke změně adresy vedlo.
„Zároveň jsem si začala představovat to, protože se o tom normálně bavíme, že kdybychom chtěli dítě. Že tady to bydlení nebude úplně finální, protože tady není tolik místa, je to 2kk…,“ řekla ve svém podcastu Biasiol, která o svém budoucím mateřství uvažuje velmi prakticky.
„Neuměla jsem si to představit a je podle mě důležité nad tím přemýšlet, že třeba když budu v šestinedělí nebo s miminkem, asi poslední, co se vám chce, je tlačit kočárek… Tady bych neměla, kam jinam tlačit kočár, než do Pařížský v šestinedělí,“ říká trochu v nadsázce s tím, že by také ráda měla trochu více soukromí.
„Bůh ví, jak potom budu vypadat, jak se budu cítit. Nechcete to mimino i v mém případě ukazovat, ve vší skromnosti, nemyslím to nějak povýšeně, ale přijde mi, že teďka ta část, kam se stěhujeme, je taková klidnější,“ pochvaluje si místo, které si se synem slavného herce vybrali. „Jsou tam krásný parky v okolí, zase úplně nové prostředí,“ těší se na nový život a také na miminko, se kterým v kočárku bude parky navštěvovat.