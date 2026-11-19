Historická stavba s prejzovou střechou z přelomu 17. a 18. století skrývá bohatou a nesmírně zajímavou minulost. Pražský Nový Svět se totiž pyšní neopakovatelnou historií. Zatímco ve středověku tuto část Hradčan obývala především chudina a dvořané, ve 20. století se zdejší křivolaké uličky staly vyhledávaným útočištěm umělců a osobností ze světa kultury.
Martin Chobot rozjíždí snový byznys. Exmanžel Ewy Farné pronajímá v srdci Prahy romantickou Ulitu
Po rozchodu se zpěvačkou Ewou Farnou se Martin Chobot pustil do výnosného podnikání. V jedné z nejkouzelnějších pražských čtvrtí, na Novém Světě, jen pár kroků od Pražského hradu, pronajímá unikátní nemovitost. Citlivě zrekonstruovaný domek pro dva s neopakovatelným geniem loci nabízí romantickou atmosféru staré Prahy, za kterou jsou návštěvníci ochotni zaplatit nemalé peníze.
Historická stavba s prejzovou střechou z přelomu 17. a 18. století skrývá bohatou a nesmírně zajímavou minulost. Pražský Nový Svět se totiž pyšní neopakovatelnou historií. Zatímco ve středověku tuto část Hradčan obývala především chudina a dvořané, ve 20. století se zdejší křivolaké uličky staly vyhledávaným útočištěm umělců a osobností ze světa kultury.
Své domovy tu našli například malíř Jan Zrzavý, spisovatelé Arnošt Lustig a Ota Pavel nebo režiséři Karel Kachyňa a Ivo Novák. Ateliéry zde měli také výtvarník Jan Švankmajer či divadelník Milan Hein.
Právě v této malebné čtvrti, naproti pohádkové roubence U Raka a nedaleko Černínského paláce, památkově chráněný trojdomek stojí. Od roku 1969 v něm žil výtvarník Jiří Anderle s manželkou, které pravidelně navštěvoval kromě jiných věhlasných umělců také spisovatel Bohumil Hrabal. V roce 1989 pak nemovitost koupil uznávaný grafik Vladimír Suchánek, který tam žil až do své smrti v roce 2021.
Astronomická hodnota a společné jmění
Právě po svém dědečkovi Vladimíru Suchánkovi nemovitost o celkové výměře 114 metrů čtverečních hudebník Martin Chobot zdědil. A to ještě během manželství se zpěvačkou Ewou Farnou. Tehdy také u notáře stvrdili dohodu, podle níž se tento historický skvost stal součástí jejich společného jmění.
Ceny nemovitostí na Novém Světě dosahují podle realitních makléřů skutečně vysokých částek. S ohledem na atraktivitu lokality a historickou hodnotu stavby odhadují experti tržní cenu celého trojdomku přibližně na 40 milionů korun. Podobné nemovitosti se v této čtvrti v minulosti prodávaly i za více než 50 milionů korun.
Chobot s Farnou se rozhodli celý objekt kompletně zrekonstruovat a navrátit mu jeho původní charakter. Stavba získala novou fasádu v teplém odstínu a znovu se také otevřely dveře, které byly v minulosti zazděné.
Nejmenší samostatnou část trojdomku pojmenoval hudebník příhodně Ulita a začal ji nabízet turistům k ubytování. Interiér kombinuje původní prvky s pohodlím současného bydlení. Světlému prostoru dominují bílé a pískové odstíny, dřevěné trámy a velká manželská postel umístěná přímo pod nimi.
Koupelna laděná do přírodních barev navazuje na kuchyňský kout, který oživuje výrazný červený jídelní stolek s retro lednicí. Dvě noci pro dvě osoby vyjdou na šest tisíc korun. První hosté si pobyt pochvalují a v recenzích dokonce vyzdvihují fakt, že skutečnost mnohonásobně předčila jejich očekávání.
Pro hudebníka má Nový Svět kromě jednoho ze zdrojů příjmů zejména hluboký citový náboj. Malebné hradčanské uličky pravidelně navštěvoval už od dětství, kdy do domku jezdil za svými prarodiči. Už tehdy tak měl tu možnost nasávat mikroklima, které je skutečně unikátní.
Přestože se čtvrť nachází v samém srdci metropole, po staletí si zachovává poklidnou vesnickou atmosféru a nádech starých časů. Není proto překvapivé, že se její jedinečný charakter promítl také do Martinovy hudební tvorby. Svou sólovou skladbu totiž pojmenoval Na Novém Světě.
Rozchod slavný pár oznámil před několika týdny. Po dvaceti letech přátelství a třinácti letech společného života se manželé rozhodli jít každý vlastní cestou. Ve společném prohlášení na sociálních sítích, které doprovodili černobílou fotografií, zdůraznili, že jejich odloučení proběhlo v klidu, bez přítomnosti někoho dalšího. Především chtějí i nadále zůstat milujícími rodiči svých dvou dětí Artura a Elly.
Umělec se zároveň otevřeně rozpovídal o svých psychických problémech. Přiznal, že se dlouhodobě potýkal s depresivními stavy, úzkostmi i sebepoškozujícími vzorci chování. „Měl jsem pocit, že mohu pokračovat v určitých vzorcích, které jsem kolem sebe celý život viděl, nebo se zastavit a něco změnit.“