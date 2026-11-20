Martha Issová se rozhodla promluvit o citlivé rodinné záležitosti, kterou s manželem Davidem Ondříčkem dlouho nechávali v soukromí. Jejich čtrnáctiletý syn Jay se narodil jako Františka, dnes se ale identifikuje jako chlapec a rodiče o něm mluví v mužském rodě. Herečka nyní přiznala, že přijmout novou realitu nebylo vždy snadné ani pro ni. „Kecala bych, kdybych řekla, že to pro mě bylo jako chleba s máslem,“ svěřila se v rozhovoru pro Blesk.
Martha Issová otevřeně o synovi Jayovi. Přiznala, že jeho coming out nebyl jednoduchý ani pro ni
Martha Issová promluvila o chvíli, která obrátila rodinný život naruby. Její dítě, které dříve oslovovali Františka, dnes žije jako syn Jay. Herečka přiznala, že to pro ni nebylo vůbec snadné, a otevřeně popsala i obavy, které ji jako mámu provázely.
Jay se podle jejích slov nejprve svěřil právě mamince. „K rozhovoru mezi mnou a Jayem došlo ještě o něco dřív než mezi ním a Davidem,“ prozradila Issová, která má pochopitelně o svého staršího potomka strach. „Víte, že ta situace pro to dítě nebude jednoduchá, nejen jak to společnost přijme, ale co on sám ve vztahu k sobě bude muset překonávat. Den po dni se s tím učíte žít,“ popsala otevřeně.
Martha také přiznává, že ji i napadlo, jestli Jay není ovlivněn tím, že v poslední době je téma transgender hodně medializované. „To téma je skloňované v médiích, na sociálních sítích, takže si říkáte, do jaké míry to dítě opravdu žije a jak může být ovlivněné.“ Nakonec ale rodina novou realitu přijala takovou, jaká je. „My jsme si to nevybrali, nejsme na to pyšní, ani se za to nestydíme. Je to prostě realita,“ dodala věcně.
Pečlivě všichni také zvažovali to, kdy a jak tuto skutečnost řeknou veřejně. „Myslím si, že k tomu našemu coming outu vedlo i to, že rodin, které tenhle příběh žijí, je hodně. A z vlastní zkušenosti vím, jak mi pomáhá, když si můžu vyměnit zkušenosti,“ vysvětlila Martha. Zároveň zdůraznila, že zveřejnění rodinného příběhu nebylo žádným spontánním rozhodnutím. „Nebylo to ale bez rozmyslu a nebylo to bez Jayova posvěcení,“ dodala.
Podporu má Jay také u svého otce. David Ondříček už dříve popsal, jak mu syn svou identitu oznámil během společné procházky pražskou Stromovkou. Přiznal, že Jay dlouho hledal odvahu, jak mu to říct, jeho reakce ale byla jednoznačná. „Rozumím. A tyhle věci mi nemusíš sdělovat tak obřadně, můžou se stát a já tě budu vždycky podporovat ve všem,“ zavzpomínal režisér. S Marthou vychovávají ještě osmiletou dceru Emílii.