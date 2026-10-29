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Martha Issová chce do školy. Po letech se vrací k nedokončené maturitě, lákají ji i jazyky

Martha Issová
Martha Issová a David Ondříček
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
Martha Issová
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14 fotografií
Martha Issová |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Martha Issová překvapila rozhodnutím, které by od ní možná čekal málokdo. Po letech se chce vrátit do školních lavic a konečně si dodělat maturitu. Herečka přiznala, proč se ke studiu odhodlala až nyní, a prozradila i to, co by ji lákalo dál.

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Herečka Martha Issová se rozhodla dohnat něco, co jí v životě dlouho chybělo. Přestože má za sebou řadu výrazných filmových a divadelních rolí, její vzdělání zůstalo nedokončené. Z konzervatoře ji totiž kdysi vyloučili, a maturitu si tak nikdy neudělala. Teď se k ní chce po letech vrátit.

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„Jsem trochu ‚zpožděná‘ a některé věci mi dochází později. Až teď mi došlo, že bych chtěla studovat,“ přiznala v rozhovoru pro web Proženy.cz. Zároveň otevřeně vysvětlila, proč nemá ani středoškolské vzdělání. „Mám základní vzdělání, protože mě z konzervatoře vyhodili dřív, než jsem ji dokončila,“ řekla herečka.

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Její první cíl je přitom jasný. Nejdříve chce zvládnout maturitu a následně by ráda zamířila také na školu vysokou. „Takže můj hlavní studijní cíl je maturita a pak budu přemýšlet, co dál. Lákají mě jazyky…“ prozradila Issová.

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K návratu ke vzdělávání možná přispělo i to, že si v posledních letech začala víc uvědomovat, co sama potřebuje. Před časem si totiž dala pauzu od herectví. Po letech práce a rodinných povinností cítila, že musí zpomalit a najít si prostor také pro sebe.

„Celou dobu jsem hrála, ale netočila jsem a nezkoušela, dala jsem si oraz. A pak se začala zase strašně těšit. Doba je rychlá, tlak obrovský a když člověk pečuje, a na těch maminkách to většinou stojí, tak potřebuje najít zdroj pro svoji duši. Byla jsem vyčerpaná a zoufalá,“ svěřila se v rozhovoru.

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Zasednout od pondělí do pátku do školních lavic ale neplánuje. „Měla jsem úplný záchvat smíchu, když jsem nesla k rukám pana ředitele žádost o individuální plán, kde bylo napsáno »z důvodu pracovního vytížení a péče o rodinu«. Takové lejstro tam asi od mnoha studentek nedostali!“ vyprávěla se smíchem Blesku o tom, jak si svou budoucnost představuje.

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Všichni rádi vyprávějí, co se jim povedlo. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková to tentokrát berou z opačné strany a vytahují neúspěchy, přešlapy a okamžiky, které by se do motivačního rozhovoru nevešly. Dojde na nula bodů z herectví i zpěvu, ztracení se v Istanbulu, katastrofální orientační smysl, lidi, které člověk potkává opakovaně a pokaždé poprvé, i jednoho bývalého, jehož jméno se stalo synonymem osobního neúspěchu. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková

Zdroj: Blesk, Pro Ženy

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