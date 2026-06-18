Legendární televizní hlasatelka Marta Skarlandtová více než tři roky žije s diagnózou rakoviny plic. A přestože už podstupuje paliativní léčbu, rozhodně čas, který jí zbývá, nehodlá promarnit. Nyní tak strávila krásnou dovolenou se svou dcerou Lindou a její rodinou ve Slovinsku, kde si užívala například během plavby lodí.
Marta Skarlandtová se rakovinou netrápí. K moři vyrazila pod dohledem členky paliativního týmu
Přestože Marta Skarlandtová podstupuje paliativní léčbu, na život nezanevřela. Se svou dcerou Lindou a její rodinou nyní vyrazila do Slovinska, kde si užívala moře, výlety i společné chvíle s nejbližšími. Její dcera zároveň promluvila o péči lékařů, díky níž si může podobné zážitky stále dopřávat.
Legendární televizní hlasatelka Marta Skarlandtová více než tři roky žije s diagnózou rakoviny plic. A přestože už podstupuje paliativní léčbu, rozhodně čas, který jí zbývá, nehodlá promarnit. Nyní tak strávila krásnou dovolenou se svou dcerou Lindou a její rodinou ve Slovinsku, kde si užívala například během plavby lodí.
„Máma není moc turistický typ, ale tentokrát byla nadšená. Protáhli jsme ji těmi nejkrásnějšími místy, jedli jsme v těch nejlepších restauracích,“ prozradila její dcera Linda Havlíček Skarlandtová, která má ke Slovinsku velmi blízký vztah. Otec jejích dětí je totiž právě odtud a ona i děti mluví plynně slovinsky. Zemi si zamiloval i její současný manžel, a tak se rozhodli vzít tam i slavnou maminku.
Bývalá televizní hlasatelka byla v těch nejlepších rukou, protože právě Linda je členkou paliativního týmu Thomayerovy nemocnice, kde se o Skarlandtovou starají. Výlet k moři tak měla schválený a byla pod dohledem. „Jen díky své pneumoonkoložce Marii Drösslerové brázdí máma tři roky od diagnózy ve skvělé kondici Jadran na lodi! Maruška je královna onkologie ve Fakultní Thomayerově nemocnici,“ netají Linda svou vděčnost kolegům.
Služby týmu, kde působí její dcera, Skarlandtová vyzkoušela již v minulosti. Se svou diagnózou je smířená. Dokonce se netají tím, že si rakovinu plic způsobila sama celoživotním kouřením. „Vím, že jsem si rakovinu vykouřila,“ přiznala v minulosti pragmaticky. A se stejně chladnou hlavou přistupuje ke své léčbě. „Na kvalitě života mi vlastně neubylo,“ řekla hlasatelka Blesku. „Já bych třeba nikdy neřekla, že bych se rozhodla pro chemoterapii, je mi sedmdesát sedm let. Můj muž měl před šesti roky také rakovinu plic, chemoterapií procházel a nebylo to hezké,“ myslí si Marta. Odmítá také umělé udržování při životě. A aby její rozhodnutí nikdo nezpochybnil, právně ho ošetřila. U notářky sepsala tzv. dříve vyslovené přání. „Když se něco stane, ušetřím rodinu rozhodování, zda mě mají, nebo nemají odpojit od přístrojů,“ popsala.
VIDEO: První příznaky rakoviny plic
Zdroj: Blesk, Facebook Lindy Havlíček Skarlandtové