Marta Kubišová měla stát po boku Pavla při inauguraci. Prozradila, proč z plánu sešlo

"Ano, je pravda, že jsem byla pozvána a poprosili mě, jestli bych mohla stát vedle pana prezidenta na balkoně, když vystoupí po složení slibu," prozradila zpěvačka Marta Kubišová Blesku. Bohužel jí však účast na tak důležité akci překazily zdravotní komplikace.

"Jednak mě ofouklo před domem a jsem nastydlá, což by se asi při troše vůle dalo zvládnout, ale navíc mi trhali zub, tak jsem oteklá," postěžovala si Kubišová, které je líto, že se vedle nového českého prezidenta neukáže. Kromě toho, že byla jeho voličkou, spojují je i další zajímavé skutečnosti.

Oba například slaví narozeniny ve stejný den, tedy 1. listopadu. Pouze Kubišová přišla na svět o 19 let dřív než Petr Pavel. Tím ale jejich blízkost nekončí. "A oba dva jsme rytíři francouzského Řádu čestné legie," dodala se smíchem česká hudební legenda, která byla i velmi blízkou přítelkyní prvního českého prezidenta Václava Havla, který je i kmotrem její jediné dcery Kateřiny.

"Jsem ráda, že byl zvolen prezidentem Petr Pavel. Volila jsem ho. V současnosti to nejde brát tak, kdo byl a nebyl ve straně, je potřeba se na to dívat tak, jak se kdo chová a jak kdo mluví. A to je dnes zřejmé. Oba kandidáti vzešli ze stejného prostředí, ale rozdíl mezi nimi byl a je znát," uzavřela téma Kubišová.