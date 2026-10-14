Marta Jandová si účast ve StarDance užívá, jenže teď jí do cesty vstoupily zdravotní komplikace. Zpěvačku podle informací eXtra.cz skolily vysoké horečky, které měly dosahovat až 40 stupňů. Kvůli nemoci se neobjevila ani na akci, kde měla zasednout v odborné porotě. Nyní je tak v ohrožení její účast v sobotním přímém přenosu taneční soutěže.
Marta Jandová ve StarDance v ohrožení. Zpěvačku skolily horečky kolem 40 stupňů
Poté, co kvůli zlomenině musela z letošního ročníku StarDance odstoupit Petra Nesvačilová, jsou tady další potíže. Tentokrát visí otazník nad účastí zpěvačky Marty Jandové.
Marta měla v úterý 13. října dorazit na Bon Art Junior Fest. Během večera ji ale moderátor Jan Maxián musel omluvit a zpěvačka na akci vůbec nedorazila. Podle všeho byla důvodem právě vysoká horečka. Zda se její stav během několika dní zlepší natolik, aby mohla pokračovat v náročných tanečních trénincích, zatím není jasné. Česká televize případnou změnu v soutěži dosud neoznámila.
Pro Martu by případná absence přišla v nejméně vhodnou chvíli. Se svým tanečním partnerem Martinem Prágrem má za sebou první soutěžní večer, v němž předvedli cha-chu na píseň Where Is My Husband! od Raye. Porota jim udělila 18 bodů, zpěvačka ale z výsledku nedělala drama. „Já jsem vůbec ráda, že jsem se dostala sem a že mě Martin ten tanec naučil, takže já to beru,“ řekla po vystoupení.
Jandová také přiznává, že má strach, aby svého tanečního partnera nezklamala. „A kdybychom vypadli, že ho vlastně zklamu,“ svěřila se v rozhovoru. Teď však může být největší překážkou něco, co sama ovlivnit nedokáže – její zdravotní stav.
Zajímavé je, že zdravotní potíže nedávno potrápily také samotného Prágra. Podle informací, které na sociálních sítích zveřejnila jeho partnerka Kateřina Pokorná, tanečník po prvním přenosu bojoval s teplotami a zablokovanými zády. „Tanečník Samahan, sedm céček denně, vitamíny do žíly, bloklá záda a teploty. Všechno je ten kluk,“ popsala jeho stav. Zda se Marta stihne do soboty zotavit a znovu se postavit na parket, tak zatím zůstává otázkou.