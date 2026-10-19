Když Marta Jandová před začátkem StarDance mluvila o tom, na co se během taneční soutěže těší, počítala i s tím, že díky náročným tréninkům shodí nějaké to kilo. Jenže po několika týdnech na parketu je všechno trochu jinak. Zatímco její taneční partner Martin Prágr podle zpěvačky hubne, ona na podobný výsledek stále čeká.
Marta Jandová se těšila, že ve StarDance zhubne. Zatím se raduje hlavně její taneční partner
Marta Jandová se do StarDance pustila nejen s chutí naučit se tančit, ale také s nadějí, že díky náročným tréninkům zhubne. Zatím se však vytoužený efekt nedostavil. Zpěvačka s úsměvem přiznala, že zatímco její taneční partner Martin Prágr kila shazuje, ona na změnu postavy stále čeká.
„On díky tréninku se mnou hubne, mně se to zatím nedaří,“ zavtipkovala Jandová v rozhovoru pro Expres.cz po druhém soutěžním večeru poté, co si její taneční partner postěžoval, že mu během vystoupení padaly kalhoty. Přesto měla důvod k úsměvu. S Prágrem totiž oproti prvnímu přenosu předvedli výrazně lepší výkon a jejich posun zaznamenali i porotci a diváci. Zpěvačka navíc na parketu zaujala také odvážnou průsvitnou róbou.
Před startem soutěže přitom brala možnost zhubnout jako jeden z příjemných bonusů. Náročnost příprav ale poznala na vlastní kůži ještě dřív, než se poprvé postavila před televizní kamery. Tréninky jí dávaly zabrat a opakovaně mluvila o bolestech i únavě. Tanec zkrátka není jen pár kroků na parketu, ale pořádná fyzická dřina.
Zatím tedy může Marta počítat především taneční pokroky, nikoli úbytek kilogramů. A třeba se výsledek dostaví později. Jedno je jisté už teď – StarDance jí dává zabrat a její taneční partner dělá všechno proto, aby se protancovali co nejdále.