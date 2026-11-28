Taneční parket StarDance opustila další výrazná osobnost letošního ročníku. Marta Jandová, která si během uplynulých týdnů získávala sympatie svou bezprostředností, energií a smyslem pro humor, se musela rozloučit s vidinou zisku titulu královny tanečního parketu.
Marta Jandová končí ve StarDance. Ani skvělé hodnocení z minulého kola ji před vyřazením nezachránilo
Sen Marty Jandové o vítězství ve StarDance se rozplynul. Zpěvačka se svým tanečním partnerem Martinem Prágrem opustila soutěž v osmém soutěžním večeru, pouhé dva týdny před velkým finále. Přestože v předchozím kole patřila k nejlépe hodnoceným soutěžícím, tentokrát jí kombinace bodů od poroty a diváckých hlasů k postupu nestačila.
Sobotní večer přitom patřil k nejnáročnějším v dosavadním průběhu soutěže. Každý z pěti zbývajících párů musel zvládnout hned dvě choreografie. Vedle klasických soutěžních tanců čekal na celebrity také současný tanec, který klade značné nároky nejen na techniku, ale i na schopnost vyjádřit prostřednictvím pohybu emoce.
Ani bodový náskok ji nezachránil
Vyřazení Marty Jandové není z pohledu předem zveřejněných prognóz velkým překvapením. Bookmakeři ji už před sobotním přenosem označovali za nejohroženější soutěžící. Zpěvačka přitom rozhodně nepatřila mezi nejslabší tanečnice. V předchozím soutěžním večeru skončila v hodnocení poroty druhá a předčil ji pouze Tomas Sean Pšenička, který za svůj slowfox získal rekordních 39 bodů.
Rockerka vystoupila ze své komfortní zóny
Pro Martu Jandovou představovala účast ve StarDance příležitost ukázat veřejnosti úplně jinou stránku své osobnosti. Fanoušci ji znají především jako energickou rockerku, která se na koncertních pódiích pohybuje s naprostou samozřejmostí. Společenský tanec je ovšem disciplínou, která vyžaduje zcela odlišný druh pohybu, soustředění i fyzické přípravy.
Pod vedením Martina Prágra musela zpěvačka během několika měsíců zvládnout nejen složité taneční kroky, ale také práci s držením těla, výrazem a pohybovou přesností. Rockovou živelnost střídala za eleganci standardních tanců a na parketu dostávala prostor i její romantičtější a jemnější stránka.
Právě schopnost nebrat samu sebe příliš vážně a zároveň se naplno pustit do něčeho, co pro ni nebylo přirozené, patřila k jejím největším přednostem. Ve svých dvaapadesáti letech navíc dokázala držet krok s výrazně mladšími soupeři.
Po Martě Jandové a Martinu Prágrovi zůstává ve hře už jen pět soutěžních dvojic, které budou pokračovat v boji o titul krále a královny tanečního parketu.
Martin Prágr na další finále nedosáhl
Pro zkušeného tanečníka Martina Prágra znamená vyřazení konec dalšího působení v populární soutěži. Právě jeho zkušenosti se současným tancem přitom mohly být pro Martu Jandovou během osmého večera velkou výhodou. V minulosti totiž za tuto disciplínu dokázal získat od poroty maximální bodové hodnocení. Ani zkušenosti profesionálního tanečníka však nejsou v pokročilé fázi StarDance zárukou postupu. Kromě tanečních schopností a hodnocení odborníků totiž stále výrazněji rozhoduje také popularita jednotlivých osobností mezi televizními diváky.
Boj o vítězství se zužuje na čtyři páry
Po odchodu Marty Jandové zůstávají ve StarDance poslední čtyři celebrity – Vojtěch Dyk, Sara Prachař Sandeva, Luciana Tomášová a Tomas Sean Pšenička. S blížícím se finále přitom bude stále obtížnější hledat mezi soutěžícími výrazné rozdíly. Každý ze zbývajících párů už dokázal, že na tanečním parketu umí předvést mimořádné výkony, a o jejich dalším osudu mohou rozhodovat skutečné maličkosti.
VIDEO: „Je to show. Chtěl bych, aby ta naše čísla byla hodnocena jako ta nejzábavnější, nejzajímavější a nejpestřejší,“ říká Tomáš Matonoha
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