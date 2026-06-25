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Maršálek po StarDance otočil. Na parket ho už nikdo nedostane

Josef Maršálek
Josef MaršálekFoto: HerminaPress
Josef Maršálek
Josef MaršálekFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Josef Maršálek patří k bývalým účastníkům StarDance, kteří na své taneční dobrodružství vzpomínají s úsměvem. Přesto přiznává, že po skončení soutěže už taneční boty definitivně odložil. Dokonce odmítl i nedávnou nabídku vystoupit na plese.

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Ačkoliv venku právě panuje doslova tropické počasí, za půl roku budeme slavit Vánoce. A ještě předtím se po deset sobotních večerů televizní diváci mohou těšit na oblíbenou taneční show StarDance. K těm, kdo ji bude bedlivě sledovat, patří i cukrář Josef Maršálek, který se jí sám v minulosti účastnil. Na rozdíl od jiných VIP soutěžících už se ale k tanci nikdy nevrátil a ani to podle svých slov nemá v plánu. 

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„Nechodím tančit vůbec nikam,“ říká věčně usměvavý Maršálek. „I když zrovna dneska jsem dostal zajímavou nabídku na září, abych tancoval na plese pro seniory. Tak jsem z toho vycouval, že mám hodně práce,“ přiznal v rozhovoru pro iDnes. „Nemám to zapotřebí. Rád tento prostor přenechám lidem, kteří se tím živí a dělají to fantasticky. K těm já nepatřím. A strašně jsem nechtěl, aby se z toho v mém případě stala groteska. Ať si ji dělají herci, ti to unesou, ale já ne,“ má jasno Josef. 

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Na přenosy se ale velmi těší a chystá se je i osobně navštívit. „Těším se, až se na ty maličký přijdu do studia podívat. ‚Maličký‘ říkám lidem, kterých je mi trošku líto, ale zároveň jim fandím,“ vysvětlil s nadsázkou. Prozradil také to, komu bude v nejnovějším ročníku nejvíc držet palce. 

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Jeho podpora bude směřovat nejvíce zpěvákovi kapely O5 a Radeček Tomáši Polákovi. Ne snad proto, že by byl takovým fanouškem jeho hudby, ale spíš proto, že jako tanečnice mu byla přidělena Adriana Mašková. Právě ona tvořila taneční pár s Maršálkem, a tak k ní má osobní vazby. 

VIDEO: V jídle jsou vzpomínky a emoce. Lidé by se k němu měli chovat s respektem, říká Maršálek

Maršálek: V jídle jsou vzpomínky a emoce. Lidé by se k němu měli chovat s respektem | Video: Archiv

Zdroj: iDnes

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