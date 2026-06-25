Ačkoliv venku právě panuje doslova tropické počasí, za půl roku budeme slavit Vánoce. A ještě předtím se po deset sobotních večerů televizní diváci mohou těšit na oblíbenou taneční show StarDance. K těm, kdo ji bude bedlivě sledovat, patří i cukrář Josef Maršálek, který se jí sám v minulosti účastnil. Na rozdíl od jiných VIP soutěžících už se ale k tanci nikdy nevrátil a ani to podle svých slov nemá v plánu.
Maršálek po StarDance otočil. Na parket ho už nikdo nedostane
Josef Maršálek patří k bývalým účastníkům StarDance, kteří na své taneční dobrodružství vzpomínají s úsměvem. Přesto přiznává, že po skončení soutěže už taneční boty definitivně odložil. Dokonce odmítl i nedávnou nabídku vystoupit na plese.
„Nechodím tančit vůbec nikam,“ říká věčně usměvavý Maršálek. „I když zrovna dneska jsem dostal zajímavou nabídku na září, abych tancoval na plese pro seniory. Tak jsem z toho vycouval, že mám hodně práce,“ přiznal v rozhovoru pro iDnes. „Nemám to zapotřebí. Rád tento prostor přenechám lidem, kteří se tím živí a dělají to fantasticky. K těm já nepatřím. A strašně jsem nechtěl, aby se z toho v mém případě stala groteska. Ať si ji dělají herci, ti to unesou, ale já ne,“ má jasno Josef.
Na přenosy se ale velmi těší a chystá se je i osobně navštívit. „Těším se, až se na ty maličký přijdu do studia podívat. ‚Maličký‘ říkám lidem, kterých je mi trošku líto, ale zároveň jim fandím,“ vysvětlil s nadsázkou. Prozradil také to, komu bude v nejnovějším ročníku nejvíc držet palce.
Jeho podpora bude směřovat nejvíce zpěvákovi kapely O5 a Radeček Tomáši Polákovi. Ne snad proto, že by byl takovým fanouškem jeho hudby, ale spíš proto, že jako tanečnice mu byla přidělena Adriana Mašková. Právě ona tvořila taneční pár s Maršálkem, a tak k ní má osobní vazby.