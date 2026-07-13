Marku Ztracenému puká srdce. Dům, kde vyrůstal a napsal svůj největší hit, mizí před očima
Železná Ruda pro Marka Ztraceného nikdy nebyla jen místem na mapě. Právě tady vyrůstal, prožil dětství a v rodném domě později napsal i jednu ze svých nejznámějších písní. Teď se však s budovou, která provázela velkou část jeho života, musí definitivně rozloučit.
„Dámy a pánové, puká mi srdce. Tady za mnou máte možnost vidět barák. V tomhle baráku mě rodiče udělali, sem si mě poprvé přivezli, tady jsem vyrostl, zažil celé dětství a teď… jde dolů,“ přiznal se smutkem.
V tomto pokoji vznikla píseň Ztrácíš
Z domu už v době natáčení zbývala jen část. Stavba přišla o kus obvodové zdi i střechy a kolem se hromadila suť. Ztracenému to však nebránilo ukazovat místa, s nimiž má spojené zásadní okamžiky svého života.
„Tak támhle, tam jsem měl pokojíček. Tady v tom okně, prosím vás, tam byla ložnice a piáno, kde jsem hrál hodiny a hodiny denně. A mimochodem jsem tam složil písničku Ztrácíš,“ vzpomínal zpěvák.
Právě tento dům byl svědkem jeho prvních hudebních pokusů i období, kdy ještě nikdo netušil, že se z chlapce od klavíru jednou stane jeden z nejúspěšnějších českých interpretů.
Vzpomněl si i na zesnulého tatínka
Silné vzpomínky se nevázaly jen k samotnému domu, ale také k zahradě a okolí. Ztracený tam prožil celé dětství, měl prvního psa a zažíval i klukovské průšvihy.
„Na zahradě jsem prožil celé dětství a měl tam svého prvního pejska. A tady zase stála garáž, kde jsem tátovi kradl auto v těch třinácti letech. Táto, promiň!“ zavzpomínal na svého zesnulého otce.
Přestože fyzicky už dům brzy zmizí, pro zpěváka zůstane důležitou součástí rodinné historie. „Můžou tě zbourat, ale v srdci a ve vzpomínkách budeš stát navždy! Ach jo,“ rozloučil se s místem, které pro něj znamenalo mnohem víc než jen střechu nad hlavou.
Šumavu však Marek Ztracený neopustil. Jen nedaleko si před několika lety nechal postavit moderní rodinný dům, v němž dnes žije se svými nejbližšími. Součástí nového zázemí je prostorná terasa určená ke grilování, vlastní nahrávací studio i menší posilovna. Ačkoli se jeho život posunul dál, vzpomínky na rodný dům v Železné Rudě s ním podle všeho zůstanou navždy.