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Marku Ztracenému puká srdce. Dům, kde vyrůstal a napsal svůj největší hit, mizí před očima

Marek Ztracený
Marek ZtracenýFoto: Profimedia.cz
Marek Ztracený
Marek ZtracenýFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Železná Ruda pro Marka Ztraceného nikdy nebyla jen místem na mapě. Právě tady vyrůstal, prožil dětství a v rodném domě později napsal i jednu ze svých nejznámějších písní. Teď se však s budovou, která provázela velkou část jeho života, musí definitivně rozloučit.

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Dům, v němž strávil zhruba pětadvacet let, totiž čeká demolice. Zpěvák se na sociálních sítích podělil o záběry ze stavby a bylo znát, že pohled na mizící domov v něm probouzí silné emoce.

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„Dámy a pánové, puká mi srdce. Tady za mnou máte možnost vidět barák. V tomhle baráku mě rodiče udělali, sem si mě poprvé přivezli, tady jsem vyrostl, zažil celé dětství a teď jde dolů,“ přiznal se smutkem.

V tomto pokoji vznikla píseň Ztrácíš

Z domu už v době natáčení zbývala jen část. Stavba přišla o kus obvodové zdi i střechy a kolem se hromadila suť. Ztracenému to však nebránilo ukazovat místa, s nimiž má spojené zásadní okamžiky svého života.

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„Tak támhle, tam jsem měl pokojíček. Tady v tom okně, prosím vás, tam byla ložnice a piáno, kde jsem hrál hodiny a hodiny denně. A mimochodem jsem tam složil písničku Ztrácíš,“ vzpomínal zpěvák.

Právě tento dům byl svědkem jeho prvních hudebních pokusů i období, kdy ještě nikdo netušil, že se z chlapce od klavíru jednou stane jeden z nejúspěšnějších českých interpretů.

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Vzpomněl si i na zesnulého tatínka

Silné vzpomínky se nevázaly jen k samotnému domu, ale také k zahradě a okolí. Ztracený tam prožil celé dětství, měl prvního psa a zažíval i klukovské průšvihy.

„Na zahradě jsem prožil celé dětství a měl tam svého prvního pejska. A tady zase stála garáž, kde jsem tátovi kradl auto v těch třinácti letech. Táto, promiň!“ zavzpomínal na svého zesnulého otce.

Přestože fyzicky už dům brzy zmizí, pro zpěváka zůstane důležitou součástí rodinné historie. „Můžou tě zbourat, ale v srdci a ve vzpomínkách budeš stát navždy! Ach jo,“ rozloučil se s místem, které pro něj znamenalo mnohem víc než jen střechu nad hlavou.

Šumavu však Marek Ztracený neopustil. Jen nedaleko si před několika lety nechal postavit moderní rodinný dům, v němž dnes žije se svými nejbližšími. Součástí nového zázemí je prostorná terasa určená ke grilování, vlastní nahrávací studio i menší posilovna. Ačkoli se jeho život posunul dál, vzpomínky na rodný dům v Železné Rudě s ním podle všeho zůstanou navždy.

VIDEO: Jsem zlomenej, nikomu jsem neublížil. Projev Janečka byl nevkus, říká Marek Ztracený

Jsem plný emocí, zažil jsem plno zasloužených úspěchů a pádů, já nikomu nikdy nechtěl ublížit. Sedm let stará písnička je nadsázka. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: Instagram Marka Ztraceného

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