"Nikdy nebudu úplně zdravá," říká Markéta Konvičková bojující s nádorem

Od mládí se zpěvačka Markéta Konvičková potýká s nádorem na vaječnících, který sice přímo neohrožuje její život, ale zároveň není naděje ani na plné vyléčení. Kdysi jí kvůli diagnóze odborníci dokonce předpovídali, že nikdy nebude mít děti. To se nakonec nepotvrdilo a ona je maminkou krásné holčičky. Teď promluvila o tom, jak její stav v současnosti vypadá.

"Zdravá nikdy úplně nebudu a doživotně se musím léčit, ale nejsem v ohrožení života. Karcinoid se z vaječníku přestěhoval do uzlin, kde zřejmě vzniklo nějaké řečiště, proto musím brát speciální léky, které zabraňují jeho růstu. Prostě si každé ráno vezmu lék, není to nic dramatického. Hlavně to nemá žádné vedlejší účinky, podobám se sama sobě a mám energii," řekla pro Blesk zpěvačka, která si kvůli nemoci v minulosti prošla i nepříjemnou vizuální proměnou. Byla oteklá a téměř přišla o vlasy. Lidé ji tak podezřívali z nepovedeného plastického zákroku.

Konvičkové se daří i v soukromém životě, přestože teď měli s partnerem René Kubošem náročnější období. "U nás doma nastaly změny, protože Renda měnil práci. Už nebude pilot soukromého letadla, ale velkých boeingů se stovkami lidí. A tak se musel na tři měsíce odstěhovat do Anglie, kde podstupuje výcvik na velká letadla. Ale překvapil mě, že měl dvoutýdenní výpadek a oslavil se mnou moje kulatiny. Může být tady se mnou a s naší dcerkou, to je pro mě největší dárek," dodala Konvičková, která tento měsíc oslavila třicetiny.