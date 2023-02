Markéta Konvičková trpí nevyléčitelnou nemocí. "Je to hodný nádor," tvrdí

Zpěvačka Markéta Konvičková se už několik let potýká se zdravotními potížemi. Ještě před narozením dcery Amálky jí diagnostikovali čtyřcentimetrovou cystu na vaječníku. Lékařům se povedlo ji odstranit, ale s tím, že se problémy můžou kdykoli vrátit.

"Neměla jsem naštěstí rakovinu. Mám vzácný druh nádoru a ten už se asi nevyléčí nikdy, maximálně zastaví růst a šíření. Prý to jsou hodné nádory. Hlavně že už se konečně cítím dobře, našli příčinu a jsem pod kontrolou," pochvaluje si zpěvačka, které pomáhá hormonální léčba.

Konvičková se nějakou dobu potýkala s otoky obličeje, měla potíže s tlakem a v roce 2019 ztratila dokonce v rámci léčby až dvě třetiny vlasů. Jistý čas proto dokonce nosila i paruku z pravých vlasů, kterou obdržela od nadace Daruj vlasy. Neskrývala, že to značně narušilo její sebevědomí.

Po letech je ovšem schopná dívat se na svůj zdravotní stav optimisticky: "Myslím, že je to podstatné, abych tady byla, je asi jedno, jak dlouho," zamyslela se v rozhovoru pro Extra.cz s tím, že není jedinou ženou, která se potýká s cystami na vaječnících. Z toho, že by kvůli tomu nemohla otěhotnět, se zbytečně nestresovala. "Amálka je můj hnací motor a jsem ráda, že to je nějakou formou léčitelné a kontrolují mě, ale už asi nebudu nikdy normální zdravý člověk."