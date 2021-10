Šoposká: Nechci ve StarDance vypadnout první. Mrzí mě, že mě babička neuvidí tančit

Jaké pro vás bylo první kolo StarDance?

Rozhodně velký zážitek. Je to něco, na co dlouho čekáte, připravujete se, trénujete a dlouho si ani neumíte v hlavě představit, že se to opravdu stane. No a pak tam stojíte, slyšíte říkat Marka Ebena svoje jméno a musíte vyjít před milion a půl televizních diváků. Zní to šíleně, ale já jsem si to opravdu strašně užila.

Vnímáte první kolo jako takové zahřívací a v dalších už budete tančit s větším klidem?

Na jednu stranu ano. Pak už aspoň trochu víte, do čeho jdete, nicméně první kolo bylo bez vyřazování, takže i to druhé je něčím nové a samozřejmě lehce stresující v tom, kdo asi vypadne. No, je to hrozný, nepřeju to nikomu.

Nabídku na účast ve StarDance jste dostala poprvé?

Ano, přišla poprvé a dost mě zaskočila. Měla jsem v té době roční miminko a opravdu jsem si to nedokázala vůbec představit. Samozřejmě jsem si moc přála do toho jít. Celá moje rodina mě podpořila a bylo vymalováno.

Jaké jiné pracovní nabídky jste kvůli StarDance musela odmítnout? Pokud to není tajné…

Přestala jsem kvůli tomu natáčet Ordinaci v růžové zahradě, málem jsem přišla o jeden film, ale nakonec ho o rok posunuli. Výrazně jsem musela omezit i divadlo. Prostě tak, aby mi zbyly pouze tréninky a zbytek času jsem se mohla věnovat svým klukům.

Než jste na účast kývla, řekla vám herečka Veronika Khek Kubařová, že to pro vás bude celé mnohem těžší vzhledem k faktu, že máte doma dvě malé děti. Řešila jste to ještě s rodinou?

Verunka mi řekla, že náročné to je velmi, a to si k tomu ani nedovede představit ty dvě děti, ale zároveň mě podpořila a řekla mi, že si to nemám nechat ujít. Manžel mě samozřejmě podpořil také, bez něj bych to nezvládla.

Co vaši synové? Líbí se jim, že jejich maminka tančí v televizi?

Ano, starší Ben se mnou byl jak na tréninku, tak na generálce prvního dílu. Je ve svém živlu. Miluje Adrianu Maškovou, která tančí s Honzíkem Cinou. Všechny účastníky zná a dost často mi říká, kdo tančí líp než já. Oba kluci se koukali na první přenos, jak máma tancuje, udělali si k tomu popcorn a jejich chůva Irenka mi posílala fotku, jak čučí. To bylo strašně dojemný.

Jak po trénincích relaxujete? Dopřáváte si třeba masáž nebo aromatickou koupel?

Haha, vy jste vtipná. Vy asi nemáte děti, že? Takhle, každý večer se stihnu vysprchovat. Tak asi tak.

Komu jste v minulých řadách StarDance nejvíc fandila?

Pamatuju si, že jsme s mojí babičkou děsně fandily Anetě Langerové. Babička už tady s námi bohužel není. Mě už vidět nemůže, to mě moc mrzí.

A už víte, do jakého kola byste se chtěla protančit?

To ne. Pro mě má účast ve StarDance úplně jiný smysl než vyhrát. Celá ta show je pro mě velká škola, jak po psychické stránce, tak fyzické. Nechci vypadnout jako první, ale dál už každé kolo beru jako dárek a něco navíc. Víte co, já když vypadnu, tak budu mít víc času na děti a to přece není důvod ke smutku.

Marika Šoposká Narodila se v Havlíčkově Brodě a vystudovala hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři. První filmovou roli získala v pohádce režiséra Zdeňka Zelenky Boháč a chudák z roku 2005.

Objevila se také ve filmech Poupata (2011), Já, Olga Hepnarová (2016) či Úsměvy smutných mužů (2018) a seriálech Vyprávěj (2012) či První republika (2014). Úspěch zaznamenala v roce 2017 díky seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 jako doktorka Bibi.

V roce 2013 se vdala za zvukového inženýra Petra Čecháka, se kterým má dva syny - Benedikta narozeného v roce 2015 a Vincenta narozeného v roce 2019. Bydlí v Praze.

Co vás na pořadu nejvíce baví a co naopak vytáčí?

Strašně mě baví navštěvovat se na zkušebnách s ostatními soutěžícími a kecat u kafíčka, to mě baví moc. A rozčílit mě dokáže, když mi Robin (Robin Ondráček, taneční partner, pozn. red.) naordinuje nějaký strašně těžký kroky a dře mě, dokud se to nenaučím.

Ke StarDance neodmyslitelně patří Marek Eben a Tereza Kostková. Který z jejich moderátorského stylu je vám sympatičtější?

To nedokážu vůbec říct. To je tandem, který nejde ani rozdělit. Terezka je pro mě takové holčičí sesterství a Marek gentleman s vtipem a šarmem v jednom.

Na jaký tanec se nejvíce těšíte?

Těším se na všechny až do chvíle, než tam musím vylézt a zatančit je. V tu chvíli se z nich stávají strašáci. Ale těším se na tango, i když vím, že ho těsně před výkonem budu proklínat!

Jak si užíváte spolupráci na vytváření tanečních kostýmů?

Moc. To jsou šaty, které si moc často za život neoblečete, takže konkrétně tohle si užívám. Chápete, někdo se s vámi dobrovolně hodiny baví o tom, co budete mít na sobě a co na hlavě, to je přece sen každý holky, ne?

Už víte, co vás čeká, až soutěž skončí? Máte dohodnuté nové pracovní závazky, nebo se těšíte na delší odpočinek?

Rozhodně odpočinek. Už teď mám naplánovanou měsíční odpočinkovou dovolenou. Ale s dětmi, takže asi tak odpočinkovou.

