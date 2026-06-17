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Mareš se s důležitou ženou svého života oficiálně nerozloučí. Rodina si pohřeb nepřeje

Leoš Mareš
Leoš MarešFoto: HerminaPress
Leoš Mareš
Leoš MarešFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Mnozí očekávali, že se se zesnulou asistentkou Leoše Mareše Kateřinou Niklovou budou moci veřejně rozloučit, rodina si však podle informací z okolí přeje soukromí. Na povrch navíc vyplouvají informace o zdravotních problémech, se kterými se měla potýkat už delší dobu.

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O víkendu zasáhla svět šoubyznysu smutná zpráva, když bylo nalezeno tělo asistentky Leoše Mareše Kateřiny Niklové. Tu bez známek života našli v jejím bytě. A protože Kateřina měla řadu přátel i mezi českými celebritami, logicky se objevila otázka, kdy se s ní budou moci oficiálně rozloučit. 

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Jenže se zdá, že k ničemu takovému nedojde. „Rodina si to nepřeje,“ zjistil deník Blesk od zdroje blízkého příbuzným Niklové. A přestože její smrt mnohé zaskočila, zesnulá žena se se zdravotními problémy potýkala už delší dobu. „Není tomu dlouho, co byla v nemocnici. Ptal jsem se jí, co se stalo, a ona mi řekla, že má dlouhodobé problémy se střevy. Dokonce mi řekla, že měla namále, ale dostali ji z toho,“ uvedl informátor pro Expres.cz.

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Otázkou tak je, jestli tyto obtíže měly přímou souvislost s úmrtím. „V sobotu po poledni zasahovali policisté spolu s hasiči v jednom z pražských bytů v ulici Jiránkova. Po vstupu do bytu nalezli lidské tělo bez známek života. Bylo vyloučeno cizí přičinění, následně byla nařízena pitva,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský pro server Extra.cz.

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Hned v pondělí smutnou zprávu potvrdil sám zdrcený Mareš. „Ano, je to pravda,“ potvrdil serveru TN.cz. Zároveň upřesnil, že podle dostupných informací mělo jít o náhlé zdravotní selhání. „K úmrtí došlo po náhlém zdravotním selhání. Tuto zprávu píšu se souhlasem rodiny. Rodina zároveň prosí o respektování soukromí v tomto těžkém období,“ uvedl Mareš pro TN.cz. Ten se také po více než roce vrátil na sociální síť Instagram. „Ano. Dnes mi volala Katky máma, jestli může mít jedno poslední přání. ‚Vraťte se na Instagram.‘ Katka o tom prý mluvila každý den,“ vysvětlil svůj návrat do virtuálního světa moderátor.

VIDEO: Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš.

Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: BleskExpres.cz, eXtra.cz, TN.cz

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