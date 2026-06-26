Zdá se, že ani po smrti neměla Kateřina Niklová, dlouholetá osobní asistentka moderátora Leoše Mareše, klid. O jejím úmrtí se veřejnost dozvěděla poté, co bylo v neděli 14. června nalezeno její bezvládné tělo v bytě, kde žila sama se svým pejskem. Následně začaly tahanice jejích rozvedených rodičů o to, jak proběhne poslední rozloučení. A oba dva si to udělali po svém.
Mareš na rozloučení s dlouholetou asistentkou nepřišel, její tělo tajně zpopelnili
Poslední rozloučení s Kateřinou Niklovou poznamenaly neshody mezi rozvedenými rodiči, kteří se nedokázali shodnout na podobě pohřbu. Zatímco matka nechala dceru v tichosti zpopelnit bez účasti veřejnosti, otec uspořádal o několik dní později zádušní mši v pražském Břevnově. Mezi několika přítomnými hosty však chyběl člověk, po jehož boku Kateřina dlouhá léta pracovala – Leoš Mareš.
Jen pár dní po smrti totiž rakev s ostatky záhadně zmizela. Nakonec se ukázalo, že ji Kateřinina matka nechala v tichosti převézt do Ústí nad Labem, kde svou dceru dala zpopelnit. Již dříve avizovala, že žádné oficiální rozloučení se konat nebude, a to ani pro rodinu. „Bylo to opravdu rozloučení bez přítomnosti ostatních lidí, nikdo tady nebyl,“ řekl Blesku Roman Mazánek, který spravuje ústecké krematorium. „Ostatky jsme pak v úterý převezli zpět do Prahy. Tam si urnu měla vyzvednout maminka,“ dodal.
Otec Marešovy asistentky to ale viděl jinak. Je silně věřící, a tak si přál pro svou dceru církevní rozloučení. Na čtvrtek 25. června 2026 tak zorganizoval v bazilice sv. Markéty v Břevnově zádušní mši. „Tiché rozloučení se slečnou Kateřinou Niklovou. Uskuteční se zádušní mše, při které poděkujeme Bohu za její život,“ stálo na pozvánce.
I tato akce byla velmi komorní a zúčastnila se jí pouze hrstka smutečních hostů. Ten nejslavnější – Leoš Mareš – mezi nimi ale chyběl. A to i přesto, že od místa konání bydlí necelý kilometr vzdušnou čarou. Jelikož ale v současnosti probíhají castingová kola na SuperStar, které moderuje, dá se očekávat, že mu to nedovolily pracovní povinnosti.