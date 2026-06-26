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Mareš na rozloučení s dlouholetou asistentkou nepřišel, její tělo tajně zpopelnili

Leoš Mareš
Leoš MarešFoto: HerminaPress
Leoš Mareš
Leoš MarešFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Poslední rozloučení s Kateřinou Niklovou poznamenaly neshody mezi rozvedenými rodiči, kteří se nedokázali shodnout na podobě pohřbu. Zatímco matka nechala dceru v tichosti zpopelnit bez účasti veřejnosti, otec uspořádal o několik dní později zádušní mši v pražském Břevnově. Mezi několika přítomnými hosty však chyběl člověk, po jehož boku Kateřina dlouhá léta pracovala – Leoš Mareš.

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Zdá se, že ani po smrti neměla Kateřina Niklová, dlouholetá osobní asistentka moderátora Leoše Mareše, klid. O jejím úmrtí se veřejnost dozvěděla poté, co bylo v neděli 14. června nalezeno její bezvládné tělo v bytě, kde žila sama se svým pejskem. Následně začaly tahanice jejích rozvedených rodičů o to, jak proběhne poslední rozloučení. A oba dva si to udělali po svém. 

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Jen pár dní po smrti totiž rakev s ostatky záhadně zmizela. Nakonec se ukázalo, že ji Kateřinina matka nechala v tichosti převézt do Ústí nad Labem, kde svou dceru dala zpopelnit. Již dříve avizovala, že žádné oficiální rozloučení se konat nebude, a to ani pro rodinu. „Bylo to opravdu rozloučení bez přítomnosti ostatních lidí, nikdo tady nebyl,“ řekl Blesku Roman Mazánek, který spravuje ústecké krematorium. „Ostatky jsme pak v úterý převezli zpět do Prahy. Tam si urnu měla vyzvednout maminka,“ dodal.

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Otec Marešovy asistentky to ale viděl jinak. Je silně věřící, a tak si přál pro svou dceru církevní rozloučení. Na čtvrtek 25. června 2026 tak zorganizoval v bazilice sv. Markéty v Břevnově zádušní mši. „Tiché rozloučení se slečnou Kateřinou Niklovou. Uskuteční se zádušní mše, při které poděkujeme Bohu za její život,“ stálo na pozvánce.

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I tato akce byla velmi komorní a zúčastnila se jí pouze hrstka smutečních hostů. Ten nejslavnější Leoš Mareš mezi nimi ale chyběl. A to i přesto, že od místa konání bydlí necelý kilometr vzdušnou čarou. Jelikož ale v současnosti probíhají castingová kola na SuperStar, které moderuje, dá se očekávat, že mu to nedovolily pracovní povinnosti. 

VIDEO: Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš.

Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk

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