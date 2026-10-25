Marek Pospíchal patří k hercům, kteří se před kamerou objevují pravidelně, ale své soukromí si pečlivě střeží. Diváci ho znají například ze seriálů Smysl pro tumor, Labyrint nebo Ulice. Zatímco jeho televizní postavy často řeší komplikované rodinné vztahy, ani jeho skutečný milostný život nebyl vždy jednoduchý. Zažil rozvod a v loňském roce skončil také jeho dlouholetý vztah s herečkou Martou Dancingerovou.
Marek Pospíchal nemá na lásku štěstí. Po rozvodu přišel konec dalšího dlouholetého vztahu
Herec Marek Pospíchal, kterého televizní diváci znají také ze seriálu Ulice, má za sebou manželství i dlouholetý vztah s výrazně mladší kolegyní Martou Dancingerovou. Obě ženy, které sehrály důležitou roli v jeho životě, jsou herečky. S kým má děti a kdo stojí po jeho boku dnes?
První manželkou byla herečka Barbora Valentová
Ještě předtím, než se dal dohromady s Martou Dancingerovou, tvořil Pospíchal manželský pár s herečkou Barborou Valentovou. Svatba se konala v Mrákotíně na Vysočině a do jejich rodiny postupně přibyli synové Jan a Václav.
Manželství však nevydrželo a dvojice se rozešla. O okolnostech rozvodu herec veřejně příliš nemluvil. Přestože jejich společná partnerská cesta skončila, nadále je spojovaly děti.
Herečka Barbora Valentová se narodila 7. ledna 1986 v Českých Budějovicích, vyrůstala však na pražských Vinohradech v právnické rodině. Přestože její rodinné zázemí směřovalo spíše k právu, ona se rozhodla vydat uměleckou cestou a vystudovala pražskou Státní konzervatoř. Vedle herectví má celou řadu dalších zájmů. Ráda zpívá, skládá vlastní písně, maluje a vyrábí přírodní kosmetiku. Blízko má také k péči o tělo a duševní pohodu. Absolvovala masérský kurz a věnuje se aromaterapii.
S Martou Dancingerovou ho svedlo dohromady divadlo
Další velkou lásku našel Pospíchal opět mezi herečkami. S Martou Dancingerovou, která je o čtrnáct let mladší, se poznal ve Švandově divadle, kam nastoupila po dokončení studií. Jejich vztah postupně přerostl ve společný rodinný život. Narodil se jim syn Antonín, kterému doma říkají Tonda. Dancingerová se navíc stala součástí rodiny, do níž už patřili Pospíchalovi dva starší synové z prvního manželství.
Soužití početnější rodiny nebylo vždy snadné. Herečka v minulosti otevřeně mluvila o tom, jak náročné je skloubit péči o děti s nepravidelným pracovním režimem obou rodičů. Zároveň oceňovala, že její partner dobře rozumí herecké profesi. „Myslím, že pro někoho, kdo není takzvaně od fochu, je dost těžké pochopit chod natáčení a divadla. To, že každý týden vypadá jinak,“ svěřila se v minulosti Dancingerová. Přestože spolu strávili řadu let a vychovávali společného syna, ke svatbě nikdy nedošlo.
Rozchod, který dlouho tajili
Vztah, který působil jako pevné rodinné zázemí, nakonec skončil. Veřejnost se o rozchodu dozvěděla až v červenci 2025, kdy Marta Dancingerová zveřejnila na sociálních sítích osobní vyznání. „Rozchod, stěhování, spousta práce, spousta nového. Jedna lekce krůčků za druhou a ‚živák‘ každý den,“ napsala herečka.
Její slova naznačila, že měla za sebou náročné období plné změn. O konkrétních důvodech rozpadu vztahu ale dvojice veřejně podrobně nemluvila. Rozchod přitom přišel v období, kdy Dancingerová zažívala velký profesní úspěch. V taneční soutěži StarDance se v roce 2024 probojovala až do finále a obsadila druhé místo.
S kým žije Marek Pospíchal dnes?
Zatímco Marta Dancingerová se po rozchodu znovu objevila po boku jiných mužů, o současném milostném životě Marka Pospíchala se toho mnoho neví. Herec zatím veřejně nepředstavil novou partnerku. Zda už našel novou lásku, zůstává jeho soukromou záležitostí.
Herec se mezitím dál věnuje divadlu i natáčení. Od prosince 2025 se objevuje také v seriálu Ulice, kde ztvárňuje Vladimíra Hrušku. Zatímco jeho seriálový hrdina prožívá dramatické rodinné peripetie, Pospíchal si ty vlastní nechává převážně pro sebe.