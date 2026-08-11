Ještě před několika měsíci působili Marek Lambora a Jindřiška Hanušová jako zamilovaný pár, který spojila nejen vzájemná přitažlivost, ale také společná profese. Teď je jejich vztah minulostí. Herec potvrdil, že je momentálně nezadaný, podrobnosti o rozchodu si ale stejně jako většinu svého soukromí nechal pro sebe. „Je to tak, vztah teď žádný nemám,“ uvedl Lambora.
Marek Lambora je opět single. Vztah s Jindřiškou Hanušovou skončil, na jevišti se ale dál potkávají
Marek Lambora je po roce znovu single. Vztah s Jindřiškou Hanušovou skončil bez veřejného vysvětlení, bývalí partneři se ale dál potkávají na jevišti Divadla na Vinohradech.
Jejich láska přitom začínala velmi nenápadně. Poprvé na sebe jako dvojice výrazněji upozornili začátkem září 2025 na pražské premiéře Cirque du Soleil. Fotografové tehdy zachytili, že se k sobě mají blíž než běžní kolegové. O několik dní později dorazili společně také na premiéru muzikálu Taťkové, kde už se drželi za ruce a ochotně spolu pózovali.
Sblížil je humor a divadlo
Že nešlo jen o domněnky médií, později potvrdila sama Jindřiška. V prosinci poprvé otevřeně popsala, jak jejich vztah vznikl. Nebylo za tím žádné filmové gesto, spíš humor a postupné sbližování.
„Stalo se to nějak organicky,“ vzpomínala Hanušová s tím, že Lamboru zaujalo její blbnutí a společně zjistili, že mají podobný smysl pro humor. Podle herečky je spojovala také láska k divadlu a skutečnost, že jsou oba velmi pracovití. V té době zároveň potvrdila, že Lambora je jejím partnerem a že spolu tráví čas i v soukromí.
Profesní svět obou herců se protínal také na Vinohradech. V inscenaci Velký Gatsby, která měla premiéru 1. března 2025, ztvárňuje Lambora titulního Jaye Gatsbyho, zatímco Hanušová hraje paní McKeeovou a paní Michaelisovou. Oba jsou na aktuálním webu Divadla na Vinohradech stále uvedeni v obsazení inscenace.
Je tedy docela možné, že se budou i po rozchodu profesně potkávat. Pro herce ostatně nejde o nic výjimečného – osobní vztahy mohou skončit, zatímco divadelní role a nasmlouvaná představení pokračují dál.
Jindřiška není jen „dcera Miroslava Hanuše“
Hanušová se do širšího povědomí dostala také jako dcera herce a režiséra Miroslava Hanuše, sama má ale za sebou vlastní hereckou cestu. Vystudovala činoherní herectví na DAMU, před kamerou se objevila už jako dítě a později hrála například v seriálech Případy 1. oddělení, Kriminálka Anděl, Vytoč mého agenta nebo v minisérii Iveta. Na divadle kromě Velkého Gatsbyho účinkovala například v inscenacích Danny Smiřický – Příběhy inženýra lidských duší či Harold a Maude.
Právě inscenaci Harold a Maude navíc režíroval její otec Miroslav Hanuš a choreografii vytvořila její matka Jana Hanušová. Jindřiška v ní ztvárňuje hned tři postavy.
Ještě letos působili jako spokojený pár
Na začátku února 2026 se Lambora s Hanušovou ještě společně objevili na premiéře animovaného filmu Velrybí píseň v pražské Lucerně. Už během jara ale začal herec chodit na některé společenské akce bez ní, což vyvolávalo první otázky, zda je mezi dvojicí všechno v pořádku. Tehdy šlo pouze o spekulace a žádný z nich rozchod nepotvrdil.