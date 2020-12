"Kdo řekl, že neumím mluvit sprostě?" V manželství Marek Eben rád prožívá nudu

Marek Eben je "držák" - deset let moderoval O poklad Anežky České, dvanáct let uvádí StarDance a více než dvacet let pořad Na plovárně. Proč nemá oblíbený český moderátor rád změny?