Život se s Marcelou Březinovou nemazlil. Zpěvačka, která už více než čtyři desetiletí rozdává lidem radost prostřednictvím hudby, se musela hned dvakrát vyrovnat s mimořádně bolestnou ztrátou. Bylo jí pouhých jednadvacet let, když si její maminka vzala život. O několik desetiletí později stejným způsobem přišla o manžela Zdeňka a ze dne na den zůstala sama se dvěma dětmi. Dlouho hledala odpovědi na otázky, které ji trápily, nakonec ale pochopila, že některé nikdy nedostane.
Marcela Březinová přišla o maminku i manžela. Odpustit jim trvalo dlouhé roky
Přestože Marcela Březinová rozdává už desítky let radost prostřednictvím hudby, sama si v životě prošla mimořádně těžkými chvílemi. Hned dvakrát se musela vyrovnat s tragickou ztrátou milovaného člověka a dlouhá léta hledala odpovědi na otázky, které ji pronásledovaly. Nakonec se naučila žít nejen s bolestnými vzpomínkami, ale také odpouštět a nacházet radost v každodenních maličkostech.
Na začátku osmdesátých let se Marcele Březinové otevíraly dveře do světa profesionální hudby. Začínala zpívat s kapelou OK Band, pravidelně koncertovala a věnovala se tomu, co ji naplňovalo. Právě v tomto období ji ovšem zasáhla první rodinná tragédie. Když se vrátila z dvojkoncertu v Plzni, našla svou maminku mrtvou.
Ta se potýkala s psychickými problémy, rozsah jejího trápení si však zpěvačka tehdy nedokázala představit. Žádný dopis na rozloučenou nezanechala. Až později Březinová zjistila, že léky, které měla maminka užívat, schovávala za topení. „Moje maminka byla takovej diplomat nebo možná dobrej herec, že prostě nedávala najevo svoje trápení. Možná mě tím chtěla chránit, bůh ví,“ vzpomíná zpěvačka.
Vyčítala si, že mamince nedokázala pomoci
V následujících měsících se neustále vracela k tomu, co tragédii předcházelo. Přemýšlela, zda neměla omezit koncertování, trávit s maminkou více času nebo si pozorněji všímat jejího chování. „Vždycky hledám tu chybu u sebe, jestli někde něco já jsem neudělala špatně, jestli jsem neudělala nějakou chybu, proč se to stalo,“ přiznává Březinová.
Kvůli pocitům viny tehdy vyhledala odbornou pomoc. Velkou oporou jí však byla především hudba. Díky nabitému koncertnímu programu mohla trávit čas na jevišti a alespoň na chvíli se odpoutat od bolestných myšlenek. „Ta hudba, kterou neskutečně miluju a která je mojí DNA, mi pomohla všechny tyhlety věci s maminkou překonávat, protože fakt jsme měli koncerty skoro každý den a já jsem se vlastně z toho vyzpívala.“
Netušila tehdy, že ji podobná ztráta potká ještě jednou.
Manžela tři dny hledali
Když se její manžel Zdeněk jednoho dne nedostavil na pracovní schůzku, nic ještě nenasvědčovalo tomu, jak tragicky celé pátrání skončí. Rodina nejprve obvolávala nemocnice. Zdeněk měl totiž problémy se srdcem a zpěvačka se obávala, zda ho nepostihly zdravotní komplikace.
Dokonce i ve chvíli, kdy ji kontaktovala policie, se vyptávala, zda má u sebe léky, které musí pravidelně užívat. Po třech dnech pátrání se však dozvěděla zdrcující zprávu. Také její manžel zemřel vlastní rukou. „Já jsem v podstatě vůbec ty první dny nevěděla, kdo jsem, protože když se vám to stane podruhý v životě a vy víte, že musíte udělat snídani dětem, že musíte vyprat, fakt jdete po krůčcích, opravdu po krůčcích,“ popisuje.
Vedle obrovského smutku se musela vyrovnávat také s nepříjemným zájmem médií, která ji v nejtěžších chvílích pronásledovala. Pomocnou ruku jí tehdy podali sousedé, přátelé i rodina. Především ale nacházela sílu ve svých dětech. „My jsme fakt drželi jako trojhlavá jednotka, protože oni věděli, že já jsem na nich normálně závislá, oni byli závislí na mně a takhle jsme to nějak překonávali.“
Odpustit jim dokázala až po letech
Březinová nezastírá, že vedle smutku cítila také vztek. Ani jeden z jejích blízkých nezanechal dopis na rozloučenou a zpěvačka dodnes nezná odpovědi na otázky, které se jí tehdy honily hlavou. „Než jsem odpustila svojí mamince a než jsem odpustila mýmu manželovi, tak to byly roky,“ netají se.
Postupem času ale pochopila, že neustálým hledáním příčin a setrváváním ve zlosti ubližuje především sama sobě. Rozhodla se proto soustředit na hezké vzpomínky a na všechno, co se svými blízkými prožila. „Já jsem se dopracovala k tomu, že je prostě mám ráda. Já věřím, možná je to naivní, ale já věřím, že furt tady jsou,“ říká a dodává: „S tím odpuštěním musím přiznat, že se mi žije daleko líp.“
Často si také vybavuje slova své milované babičky Hedviky, která jí říkávala, že pokaždé, když někdo zemře, rozsvítí se na obloze další hvězda.
Na své blízké nezapomíná
Dnes si Marcela Březinová užívá nejen hudby, ale také role babičky. S vnoučaty si ráda prohlíží rodinná alba a vypráví jim o příbuzných, které už neměla možnost poznat další generace. Smrt pro ni není tématem, o kterém by se v rodině mělo mlčet.
Ani po všech bolestných zkušenostech neztratila chuť do života. Naopak se snaží každý den prožít tak, aby si později nemusela nic vyčítat. A přestože některé rány podle ní nikdy úplně nezmizí, čas člověku pomůže naučit se s nimi žít. „Ten kráter zůstane, ale je to otupění určitý. Ta hrana se tak jako zaoblí trošku,“ uzavírá zpěvačka.