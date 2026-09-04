Manželství Daniela Krejčíka a Jiřího Vymětala je definitivně u konce. Soud 3. září jejich svazek oficiálně ukončil a Vymětal na svém profilu na Instagramu zveřejnil velmi otevřenou zprávu. „Dnes bylo soudem oficiálně ukončeno naše čtyřsetdenní manželství,“ napsal. Zároveň dal jasně najevo, že on už má podle svých slov celý konec dávno zpracovaný. „K odpuštění a odprostění se z mé strany došlo už dávno, stejně tak k přijetí stavu konce. Mám to uzavřené v co největší pokoře a vděčnosti, které jsem nyní schopen,“ uvedl.
Manželství Krejčíka a Vymětala je oficiálně u konce. Na stole je ale ostrý vzkaz o lžích a zradě
Manželství Daniela Krejčíka a Jiřího Vymětala je definitivně minulostí, jejich příběh tím ale zřejmě nekončí. Zatímco Krejčík při oznámení rozchodu mluvil o zradě, překročených hranicích a ztrátě bezpečí, jeho dnes už expartner přichází s výrazně ostřejší reakcí. Naznačuje, že pokud budou podobná slova dál zaznívat, je připraven vytáhnout důkazy a některá tvrzení označit za lži.
Jeho slova jsou o to zajímavější v kontextu toho, co o rozpadu vztahu před několika měsíci řekl sám Krejčík. Herec tehdy oznámil, že se rozvádí, a přiznal, že po svatbě postupně zjistil, že jejich vztah není bezpečným místem, za které ho považoval.
„To, co jsem v něm za poslední měsíc zažil, bylo daleko za hranicí toho, co si pod láskou představuji,“ napsal na sociální sítě. Mluvil také o vlastních hranicích, které podle něj začal brát vážně až ve chvíli, kdy už byly dávno překročené. Zároveň dodal, že se nyní bude učit lépe poznávat, komu může dát svou důvěru.
Právě na tato slova nyní Vymětal nepřímo reaguje. Ve svém prohlášení naznačil, že pokud by jeho expartner nebo lidé z jeho okolí dál mluvili o „zradě“, „ztrátě bezpečí“ či podobných věcech, hodlá se bránit. „Tímto dnem mi skončila povinnost úcty, lásky a věrnosti, kterou jsem slíbil,“ napsal. A následně přidal velmi ostrý vzkaz.
„Nic mi tedy morálně nebrání v tom, kdyby expartner nebo kdokoliv z jeho blízkého okolí dál reprodukovali lži a užívali termínu zrada a ztráta bezpečí či jim podobným, abych na základě důkazů konfrontoval jakékoliv zavádějící výroky pravdou.“
Vymětal tím dává najevo, že jeho pohled na konec manželství se od toho Krejčíkova v některých zásadních bodech liší. „Teď už nemám závazek stát při svém muži, ale při sobě, můj život je opět výhradně můj, jsem připraven jej chránit,“ uvedl. Zároveň ale nechce poslední měsíce označovat pouze jako nejhorší období svého života. Původní označení „nejnáročnější“ opravil na „nejdůležitější“ a napsal, že ho celá zkušenost extrémně posunula.
Nejvíc ho prý mrzí, že jeho trápení odneslo zdraví rodičů, kteří situaci prožívali společně s ním. Po definitivním rozvodu tak oba bývalí partneři zůstávají se svými vlastními verzemi příběhu – a Vymětal nyní naznačuje, že pokud bude potřeba, je připraven tu svou dokázat.