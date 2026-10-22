I když už má období tvrdého propočítávání kalorií za sebou, návrat ke starým pořádkům u známé muzikantky nepřipadá v úvahu. „Dva měsíce už dietu nedržím, ale sladkosti ani nezdravá jídla dál nejím,“ popisuje Markéta Muzikářová, zakladatelka houslového tria INFLAGRANTI.
Manželovi už se nelíbí. Houslistka Markéta Muzikářová po shození 11 kilo naráží na nečekaný problém
Obdivuhodnou proměnou prošla známá houslistka a trojnásobná maminka Markéta Muzikářová. Během čtyř měsíců přísného režimu shodila 11 kilogramů. Teď už dva měsíce sice ve stravování nemá tak přísná pravidla, k původním nezdravým návykům se ale rozhodně vracet nechce. Redakci Žena.cz prozradila, jak vypadá její aktuální režim a co považuje za klíč k udržení váhy.
I když už má období tvrdého propočítávání kalorií za sebou, návrat ke starým pořádkům u známé muzikantky nepřipadá v úvahu. „Dva měsíce už dietu nedržím, ale sladkosti ani nezdravá jídla dál nejím,“ popisuje Markéta Muzikářová, zakladatelka houslového tria INFLAGRANTI.
Jak sama přiznává, její problém v minulosti nespočíval v tom, že by vyhledávala nezdravé potraviny, ale v celkové skladbě jídelníčku a v divokém časovém rozvrhu. „Já ani dřív nejedla nezdravě, šlo spíš o množství jídla a převahu sacharidů, kvůli kterým nabíráte tuk. A taky špatné načasování, vždy jsem se po koncertě o půlnoci najedla a ještě pak po příjezdu domů, klidně i ve tři hodiny ráno po příjezdu z Ostravy jsem si dala teplou večeři. To není ideální režim,“ vysvětluje houslistka s tím, že právě trvalé odbourání nočních jídel tvoří základ jejího současného jídelníčku.
Běhání jí zničilo klouby
Při srovnání samotného shazování kilogramů s jejich následným udržováním má jasno v tom, která fáze je pro člověka náročnější. Na otázku, co považuje za těžší úkol, odpovídá bez zaváhání: „Rozhodně zhubnout. To vyžaduje sebezapření jít přes svůj pocit pohodlnosti a i v plném pracovním nasazení si udržet disciplínu.“ Nyní se však již nachází v příjemnější fázi stabilizace. „A teď už jen držím,“ usmívá se hudebnice.
Součástí jejího dnešního života zůstává i nadále pravidelný pohyb, u kterého však musela kvůli zdravotním komplikacím výrazně změnit strategii. Při samotném shazování váhy totiž zařazovala aerobní trénink velmi intenzivně. „Když jsem hubla, aerobní pohyb jsem zařazovala i čtyřikrát týdně, až jsem si tím zničila klouby na noze a kolena a musela s běháním přestat,“ popisuje nepříjemné následky.
Běžecké boty proto vyměnila za šetrnější sporty. „Dál se snažím zpevňovat postavu, ale víc plavu nebo posiluju na strojích, alespoň dvakrát týdně,“ dodává s tím, že obrovský výdej energie zažívá i přímo na pódiu při energických koncertech, kde během jedné show spojené s tancem vypotí klidně dvě kila.
Touha po zpevnění a celoživotní dril
Ačkoliv se jí podařilo dosáhnout skvělé formy, vnitřní touha po dalším zdokonalování v ní zůstává i nadále. „Asi bych klidně ještě dvě kila shodila, ale hlavně potřebuji svaly zpevnit a vytvarovat. Já jsem typ člověka, co se sebou není nikdy spokojený. Mám to vypěstované z dětství, a také z hraní na housle, kde vás neustále nutí o sobě pochybovat a hledat, jak se zlepšit,“ prozrazuje na sebe otevřeně.
Manželovi chybí ženskost
Zatímco pánská část publika reaguje na proměnu houslistky nadšeně, v rodinném kruhu se názory na nový vzhled různí. „Manžel můj začátek hubnutí vnímal pozitivně, teď už je trochu proti. Tvrdí, že jsem příliš hubená a celkově jsem ztratila na ženskosti. Což ale nemohu říct o mužském okolí, tam mám jen samé pozitivní reakce,“ popisuje reakce okolí.
Mnohem větší pozornost však teď věnuje své devítileté dceři, u které si všimla, že maminčinu proměnu začala až příliš napodobovat. „Začala také omezovat sladké, zmenšila porce a jídlo celkově začala víc řešit. Já doufám, že to na ni nebude mít výraznější vliv. Snadno se nechá ovlivnit, a já rozhodně nechci, aby v devíti letech nabyla dojmu, že se svět točí především kolem vzhledu člověka,“ zdůrazňuje starostlivě.
Ačkoliv tak udržování postavy vyžaduje neustálou pozornost, pro Markétu Muzikářovou zůstává hlavním zdrojem radosti vědomí, co všechno dokázala. „Pro mě byl ten pocit uspokojení, že jsem to dokázala i v tomto věku, stejně asi největší odměna,“ uzavírá.
Srdcová záležitost: Podpora dětí z dětských domovů
I přes náročný program si Markéta našla čas podpořit jubilejní 20. ročník projektu Hejbejte se s Hankou Kynychovou, který přináší pohybové aktivity a radost dětem z dětských domovů. Na akci vystoupila se svým houslovým číslem a neskrývala nadšení z celého konceptu.
„Ke sportu vedu svoje děti, protože vím, jak je pohyb důležitý pro jejich zdravý vývoj. Proto se ráda účastním i tohoto projektu. Hanka dětem z dětských domovů nepomáhá tím, že by jim nakupovala drahé dárky, ale především jim zprostředkovává zážitky, ke kterým by se běžně nemusely dostat. A to považuji za nesmírně cenné,“ vysvětluje houslistka, proč je pro ni podpora tohoto charitativního projektu tak důležitá.
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