Václav Lohniský se narodil 5. listopadu 1920 v Holicích a k herectví ho to táhlo už od mládí. Postupně se vypracoval mezi nejvýraznější české charakterní herce, přestože hlavní role nebývaly jeho doménou. Měl totiž mimořádný talent vtisknout osobitost i postavám, které se na plátně objevily jen na několik minut. Diváci si ho dodnes vybavují jako podlézavého Hujera z komedie Marečku, podejte mi pero!, psychiatra Chocholouška z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! nebo Smrťáka z pohádky Dařbuján a Pandrhola. Jeho filmografie čítá více než stovku rolí, významnou část života ale zasvětil také divadlu.
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Stačilo, aby se objevil před kamerou, a diváci si ho okamžitě zapamatovali. Václav Lohniský dokázal i z vedlejší role vytvořit nezapomenutelnou postavu. Proslavil se jako snaživý Hujer, svérázný psychiatr Chocholoušek nebo pohádkový Smrťák. Za úspěšnou kariérou se však skrývaly také bolestivé okamžiky v soukromí.
V divadle byl uznávanou autoritou. Kolegové na něj nedali dopustit
Dlouhá léta působil v pražském Divadle S. K. Neumanna, dnešním Divadle pod Palmovkou, kde se prosadil nejen jako herec, ale také jako režisér a ředitel. Právě divadelní prostředí mu umožňovalo naplno využít talent a zkušenosti, které před kamerou často ukazoval jen v kratších, byť výrazných výstupech. Mezi jeho blízké kolegy patřil také Jan Skopeček, který na společná léta vzpomínal s mimořádnou vřelostí.
„Prožili jsme tam spolu mnoho krásných let. On byl génius! Strašná škoda, že zemřel tak brzy, mohl toho ještě hodně udělat. Byl to výjimečný umělec a bezvadný člověk. Na něj a na Jana Pivce vzpomínám ze všech nejraději,“ svěřil se herec v minulosti webu CNN Prima NEWS. Zatímco profesně se Lohniskému dařilo, v osobním životě si prošel zklamáním, které zásadně změnilo jeho rodinné zázemí.
První manželství rozvrátila láska k Josefu Větrovcovi
Jeho první ženou byla herečka Zora Jiráková, dcera hudebního skladatele Karla Boleslava Jiráka. Poznali se už během studií a jejich vztah postupně přerostl v manželství. Narodila se jim dcera Michaela, která později pokračovala v rodinné herecké tradici. Ani společné dítě však nedokázalo jejich svazek udržet. Když Jiráková působila v divadle v Plzni, sblížila se s kolegou Josefem Větrovcem. Ten byl v té době rovněž ženatý, jejich vzájemné city ale byly natolik silné, že se oba rozhodli dosavadní manželství ukončit.
Jiráková a Větrovec se vzali v létě roku 1953. Pro Lohniského tím skončila jedna životní kapitola, na rodinný život však nezanevřel a později se oženil podruhé. S první ženou ho nadále spojovala dcera Michaela, která se prosadila jako divadelní herečka. Od roku 1970 působila ve Východočeském divadle v Pardubicích a později přešla do libereckého Divadla F. X. Šaldy, kde zastávala také ředitelskou funkci.
Osudný výstup do zasněženého kopce
Přestože Lohniský v minulosti prodělal dva infarkty, dál se věnoval práci. V únoru 1980 natáčel v Krkonoších film Krakonoš a lyžníci, v němž měl ztvárnit jednu ze svých posledních postav. Nikdo tehdy netušil, že se z běžného natáčecího dne stane tragédie. Na místě pracoval také mladý Zdeněk Troška, tehdy asistent režie. S Lohniským si podle svých vzpomínek dobře rozuměl a dokonce uvažoval, že by ho obsadil do některého ze svých budoucích filmů.
Osudný okamžik nastal při přípravě scény, v níž měl herec sjet na lyžích ze svahu. Společně s Troškou stoupal do zasněženého kopce a nesl si vlastní lyže. Asistent režie se mezitím pokoušel zprovoznit vysílačku, která nefungovala.
„Vydal jsem se s ním do stráně, on si nesl lyže a já se snažil zprovoznit nefunkční vysílačku. Ještě jsem mu říkal, ať na mě počká, že mu ty lyže vezmu. Najednou vidím, že si pan Lohniský lehl do sněhu. Říkal jsem mu, že to není vhodné místo pro odpočinek, ale hned jsem poznal, že něco není v pořádku. Přiběhl jsem k němu a viděl, jak se mu protočila bělma,“ popsal Troška pro CNN Prima NEWS okamžiky, na které nikdy nezapomněl.
Zpočátku to mohlo vypadat, že si herec potřebuje pouze odpočinout. Velmi rychle se však ukázalo, že jde o vážný zdravotní kolaps. Troška se snažil přivolat pomoc, situaci ale komplikovala nefunkční vysílačka. Když se k Lohniskému dostali lékaři, bylo už pozdě. Jeho třetí infarkt byl podle jejich vyjádření natolik rozsáhlý, že by mu nedokázala pomoci ani okamžitá přítomnost zdravotníka. „Doktoři nám řekli, že by ho nezachránilo ani to, kdyby tam na kopci byl s námi zdravotník,“ vzpomínal Troška. Václav Lohniský zemřel 18. února 1980 ve věku pouhých 59 let. Film Krakonoš a lyžníci, na kterém v posledních chvílích svého života pracoval, se do kin dostal až následující rok.
Podobný osud potkal i další známé herce
Lohniský nebyl jediným českým hercem, jehož život se nečekaně uzavřel v době, kdy stále naplno pracoval. Tragický příběh se pojí také se jménem Jana Libíčka, známého představitele dobrosrdečných i komických postav. Libíček dlouhodobě bojoval se zdravotními obtížemi, mezi které patřila cukrovka a problémy s ledvinami. Podle dobových vzpomínek měl navíc výrazný strach z lékařů, kvůli kterému se potřebné léčbě vyhýbal.
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