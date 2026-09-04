Přesně před rokem se Patriku Hezuckému a jeho rodině během jediného telefonátu změnil celý život. Vdova Nikola Hezucká se rozhodla na ten den zavzpomínat a poslat svému muži dojemný vzkaz. Byly zrovna volby a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl přijít takový zásah. Až do 4. září byl podle Patrikovy manželky svět v pořádku. Pak zavolal lékař se zdrcující zprávou. „Bohužel je to zhoubné,“ zaznělo do telefonu. Šlo o nádor neznámého původu, který byl odhalen až ve čtvrtém stadiu a už metastázoval do jater. Přitom ještě o pár týdnů dříve Patrik žádné výrazné potíže neměl. V druhé polovině srpna ho začalo jen pobolívat a píchat vpravo pod žebry a sám si myslel, že má skřípnutá žebra.
Manželka Patrika Hezuckého vzpomíná na den, kdy se všechno změnilo. Říkal mi, že tu nemoc porazí
Před rokem zazněla věta, která rodině Patrika Hezuckého obrátila život naruby. Lékaři tehdy oznámili, že jeho nemoc je zhoubná, a během několika měsíců se všechno začalo rychle zhoršovat. Patrik se přesto odmítal vzdát a své ženě Nikole slíbil, že bude bojovat ze všech sil. Dnes, přesně rok od chvíle, kdy se dozvěděli zdrcující diagnózu, na něj manželka vzpomíná s obrovskou bolestí.
Nikola teď s odstupem jednoho roku popsala okamžik, na který nikdy nezapomene. Po telefonátu lékaře podle ní s Patrikem zůstali dlouho v objetí a ona plakala. On ji ale uklidňoval a odmítal připustit, že by měl přijít konec. „Ty jsi mi říkal, ať nepláču, že budeš kvůli měn a Olíčkoví bojovat ze všech sil a že tu hnusnou věc porazíš,“ zavzpomínala dnes Nikola na první Patrikovu reakci. A skutečně bojoval ze všech sil. Podstoupil agresivní léčbu a až do posledních dnů věřil, že právě on bude tím, kdo nepříznivou prognózu zlomí.
Jenže nemoc postupovala neuvěřitelně rychle. Nikola později prozradila, že lékaři ji v posledním měsíci opakovaně brali stranou a říkali jí, že situace je velmi vážná a že už Patrikovi mnoho času nezbývá. On ale stále odmítal propadat panice. „Zázraky se dějí a jsem si jistý, že já budu ten zázračný případ,“ říkával jí podle jejího svědectví. Veřejnost přitom dlouho netušila, jak vážný jeho stav skutečně je. Patrik svou nemoc téměř do poslední chvíle tajil, protože nechtěl, aby ho lidé litovali, a věřil, že o všem promluví až tehdy, když bude po všem.
Dnes už je rok od chvíle, kdy jejich život rozdělila jedna věta na „před“ a „po“. Patrik Hezucký zemřel 5. prosince 2025 ve věku 55 let, po pouhých třech měsících od oznámení diagnózy. „Dnes je to rok ode dne, kdy už bylo všechno jen horší a horší a horší,“ napsala Nikola. A její dnešní vzkaz končí stejně bolestně jako jednoduše. „Chybíš mi nekonečně, miluju tě nekonečně, lásko mého života.“ Pro ni i jejich syna Olivera tak 4. září navždy zůstane dnem, kdy se během několika minut všechno změnilo.