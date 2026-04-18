Herec, kterého si diváci pamatují jako Jíru z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo jako Martina z filmu Bony a klid, naposledy vydechl 16. dubna v motolské nemocnici. V posledních chvílích nebyl sám – po jeho boku stála manželka, její syn Šimon, kterého vychovával, i jejich společný syn Honza. „Moc děkujeme všem na ARO Motol, bojovali jako lvi,“ vzkázala rodina.
Manželka Jana Potměšila popsala poslední chvíle i plány, které už nestihl. Prozradila termín posledního rozloučení
Život se s hercem Janem Potměšilem nemazlil. Po vážné autonehodě na konci roku 1989 zůstal odkázaný na vozík, ale ani to ho nezastavilo. O to bolestnější je zpráva, která přišla nyní. Ve věku 60 let zemřel. Smutnou novinu oznámila jeho manželka Radka. „Odešel ve spánku, jeho srdce už to nevydrželo.“
Blízcí se snažili jeho odchod provázet klidem a láskou. „Honza odešel ve spánku, byli jsme s ním a slíbili mu, že na něj čeká Ozzy a Jim Morrison a že jeho tatínek už chystá běžky a že si konečně dá pivo,“ vzpomíná Radka. Připomněla tak i jeho otce Jaroslava Potměšila, výraznou osobnost českého sportu.
V těžkých chvílích si dodávali sílu i slovy, která měla dodat naději. „Řekli jsme mu, ať se o nás nebojí, že my se o něj taky nebojíme. Byl klidný a vypadal, že se těší. Láska je silnější než smrt, to ví každý, kdo četl Harryho Pottera,“ napsala na sociální síti.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Úmrtí dětí, rakovina či tragické nehody. Slavní, se kterými se osud nemazlil
Následky nehody byly zdrcující
Osud se s Potměšilem poprvé krutě střetl už před více než třiceti lety. Při návratu z revolučního mítinku utrpěl těžká zranění a lékaři mu tehdy dávali jen minimální šanci na přežití. „Měl jsem sedm procent, že přežiju. Prasklou spodinu lebeční, úrazy po celém těle, krvácení do mozku, prostě celý lékařský fascikl diagnóz,“ vzpomínal. Probral se až po třech měsících. „Když jsem se po třech měsících probouzel, nechápal jsem, co se dělo, kde jsem… Měl jsem v paměti černou díru,“ popsal.
Zdravotní problémy se mu ale nevyhýbaly ani v posledních letech. Před dvěma roky podstoupil operaci srdce a výrazně zhubl. „Musel jsem na operaci srdce,“ vysvětloval tehdy. K potížím se přidaly komplikace se žlučníkem a přísná dieta, která jeho tělo ještě více oslabila. Přesto se snažil zůstávat aktivní a objevoval se mezi lidmi, i když bylo zřejmé, že mu síly ubývají.
Velkou radost mu dělal syn Honza, který odjel studovat do Irska. Herec na něj byl právem hrdý. V posledních měsících už ale trávil více času v nemocnici, kde u něj manželka pravidelně sedávala. Společně si ještě plánovali, kam se vydají – třeba jen na milovanou chalupu v jižních Čechách. Tyto plány už ale zůstaly nenaplněné.
Jan Potměšil odešel krátce po svých šedesátinách. Poslední rozloučení se uskuteční v úterý 28. dubna v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí.