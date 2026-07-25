Jakub Prachař a Sara Sandeva udělali další velký krok ve vztahu, který před pěti lety začal během společného natáčení. Ve středu 22. července se vzali. A stejně jako si dlouho střežili své soukromí na začátku vztahu, podařilo se jim bez velkého veřejného humbuku připravit také svatbu. O jejich plánech přitom veřejnost věděla pouhé čtyři měsíce.
Manželé Prachař a Sandeva poprvé po svatbě: Ukázali prstýnky i nečekanou památku na svůj velký den
Jakub Prachař a Sara Sandeva už jsou svoji. Krátce po utajované svatbě se novomanželé ukázali s prstýnky na rukou a odváželi si i originální památku, kterou jim vytvořili svatební hosté.
Samotný obřad proběhl v Praze a následná oslava se přesunula na zámeček Bon Repos ve Staré Lysé. Dvojice si své ano řekla v makedonském kostele, což vzhledem k rodinným kořenům Sary Sandevy jistě není náhoda. Na samotné ceremonii byli především příbuzní a nejbližší přátelé, večerní oslava už ale byla podstatně větší.
Zámeček plný známých tváří
Bon Repos není televizním divákům neznámý. Barokní zámeček poblíž Lysé nad Labem využívá Česká televize jako kulisu pořadu Peče celá země. Tentokrát se ovšem místo cukrářské soutěže stal dějištěm svatebního veselí.
Fotografové během následujícího dopoledne zachytili při odjezdu řadu známých tváří. Dorazila velká část Prachařovy rodiny včetně jeho rodičů Dany Batulkové a Davida Prachaře, sourozenců i osmileté dcery Mii. Mezi hosty byli také Vojtěch Dyk s Tatianou Dykovou Vilhelmovou, Ondřej Gregor Brzobohatý, Matěj Ruppert, Jan Maxián nebo Petr Kolečko s Anetou Vignerovou. Nechyběla ani rodina nevěsty.
Právě až při odjezdu se objevily jedny z prvních snímků novomanželů po svatbě. Prachař se Sandevou už slavnostní garderobu vyměnili za pohodlnější oblečení, ale jeden detail jejich nový stav prozrazoval okamžitě – oba měli na prsteníčku snubní kroužek. Prachař navíc z areálu odnášel velké plátno, na něž jim hosté během svatby zanechávali podpisy a vzkazy.
Nejdřív ho nemohla vystát
Jejich společný příběh přitom nezačal jako romantická komedie. Poprvé se oba herci potkali už při natáčení Troškovy pohádky Čertoviny. Sandeva později otevřeně přiznala, že jí tehdy Prachař příliš sympatický nebyl. Znovu je práce svedla dohromady až při natáčení seriálu Dvojka na zabití v roce 2021. Tentokrát spolu trávili před kamerou téměř každý den – a z kolegů se postupně stal pár.
Ještě v létě 2021 média psala především o jejich televizní chemii, na podzim už bylo zřejmé, že spolu chodí i ve skutečnosti. Vztah zpočátku nijak okázale neprezentovali a Sandeva později popsala, že právě během intenzivního natáčení mezi nimi vzniklo něco vážnějšího.
Zásnuby prozradily jen stíny
Podobně nenápadně oznámili letos v březnu i zásnuby. Žádné oficiální fotografie s prstenem před objektivy ani velké prohlášení se nekonalo. Na sociálních sítích zveřejnili snímek z dovolené, na němž byly na pláži vidět jejich stínové siluety. Právě tím dali fanouškům najevo, že se po téměř pěti společných letech chtějí vzít.
Na svatbu nakonec nečekali dlouho. Od oznámení zásnub do obřadu uplynuly jen zhruba čtyři měsíce. Pro devětadvacetiletou Saru Sandevu jde o první manželství. Jakub Prachař vstoupil do manželství podruhé – v letech 2013 až 2020 byl ženatý s Agátou Hanychovou, s níž má dceru Miu.
Ačkoli se svatební oslavy účastnila řada lidí známých z českého showbyznysu, samotným novomanželům se podařilo udržet nejdůležitější část dne mimo veřejnost. Po pěti letech od chvíle, kdy je znovu svedla dohromady práce, tak jejich někdejší seriálová chemie dostala pokračování, které už se neodehrává podle scénáře.