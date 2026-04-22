Fenomén televizní zábavy, taneční soutěž StarDance sice odstartuje až na podzim, živo je kolem ní už teď. Tento týden produkce představila složení tanečních párů a ne každý má ze spárování radost. Jednou ze soutěžících bude letos i zpěvačka Marta Jandová, která byla přiřazena k Martinu Prágrovi. A právě to by mohl být problém.
„Manžel kvůli StarDance žárlí," přiznala Marta Jandová dusno, které má doma
Účast v taneční soutěži StarDance nepřináší Martě Jandové jen radost a nové zkušenosti, ale i nečekané napětí v soukromí. Zpěvačka přiznala, že její manžel její blízký kontakt s tanečním partnerem nenese úplně lehce a ve vztahu tak zavládla žárlivost.
Z toho je nadšená Martina dvanáctiletá dcera Maruška. „Byla strašně šťastná, nejšťastnější. Ona StarDance miluje. Když jsem jí řekla, že mým partnerem bude Martin, byla nadšená, protože se jí líbí,“ svěřila se zpěvačka Blesku. Tím ale nadšení v jejich rodině skončilo. Rozhodně ho totiž nesdílí manžel Jandové, gynekolog Miroslav Verner. „Hrozně mi to přeje, ale říká, že trochu bude žárleníčko. Říká mi, ať se na to připravím!“ prozradila se smíchem.
Aby ho manželka lépe pochopila, udal jí příklad, který jí velmi otevřel oči. „Tak si představ, že bych já tancoval třeba s Natállí Otáhalovou…“ řekl jí manžel. A Jandová uznala, že má pravdu. „Něco na tom je,“ řekla s pochopením. „Něco jiného je, kdybychom měli spolu lyžovat, ale v tanci se zadky kroutí, prsa jsou na prsou, a ty doteky… Je to prostě takový sex bez sexu," popsala, jak tanec vidí.
V poslední době je kolem StarDance živo i v kruzích, kde by to asi nikdo nečekal – a sice v Poslanecké sněmovně. Ministr kultury Oto Klempíř se totiž nechal slyšet, že tento pořad na veřejnoprávní stanici nepatří. „Já musím pogratulovat StarDance, protože to je asi jediný zábavní pořad, kterým se zabývá vláda. To je velká čest, to se každému nepovede. Kdybyste nevěděli, o čem to je, tak si asi řeknete, že to je pořad o jaderné bezpečnosti České republiky, že musí jít o něco závažného. Možná že to tam někdo (ve vládě – pozn. red.) opravdu neviděl," řekl s vtipem moderátor pořadu Marek Eben v České televizi.
A rozhodl se, že to politikům vysvětlí. „Tak je to pořad, kde se lidé učí tančit a ten, kdo vyhraje, tak za to nedostane žádné peníze. Že se to řeší na tak vysoké úrovni, není povahou tohoto pořadu, je to jeho úspěchem. Kdyby to byl jiný pořad, který bude mít takový úspěch a sledovalo by ho tolik lidí, tak by byl na tapetě on,“ je přesvědčený Eben.