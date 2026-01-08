V den pohřbu Brigitte Bardotové také její manžel Bernard d’Ormale prozradil nejen to, že jeho manželku zabila rakovina, ale i to, jak vypadaly jejich společné poslední dny. „Zotavovala se ze dvou operací, kterým se podrobila kvůli rakovině,“ řekl tisku. O jaký druh nádoru šlo, ale neupřesnil. V minulosti však legendární herečka bojovala s rakovinou prsu.
Manžel Brigitte Bardotové popsal její poslední chvíle a prozradil příčinu smrti
Na jihu Francie se rodina a veřejnost včera rozloučila s jednou z největších filmových legend dvacátého století. Brigitte Bardotovou pohřbili do rodinné hrobky s výhledem na moře.
„Léčbu snášela dobře, ale zkomplikovalo se to, když se objevily bolesti zad, které ji vyčerpávaly a byly pro ni utrpením. Nakonec musela být upoutána na lůžko, nejedla, ztrácela se před očima… Nezasloužila si takhle trpět,“ zoufá si zarmoucený vdovec. „Dvakrát nebo třikrát jí vyklouzlo z úst, že toho má po krk a chce už jít…“ naznačil, že stav jeho ženy nebyl dobrý. Přesto se však našly i okamžiky, na které bude vzpomínat s láskou.
Se svou ženou byl do chvíle, než naposledy vydechla v jejich vile La Madrague v jihofrancouzském letovisku Saint-Tropez. „Nikdy jsem ji neopustil. Bděl jsem nad ní. Milovala, když jsem jí ráno připravoval snídani. Odpoledne si pak dávala čaj s mlékem a croissantem,“ popsal rutinu slavné herečky, která svůj život zasvětila boji za práva zvířat.
V den jejího skonu vedle ní ráno ležel v posteli a ona mu několikrát řekla ‚Pioupiou‘, což byla podle jeho slov jejich intimní přezdívka. „Pak to skončilo. Na její tváři se usadil pocit klidu a míru. Byla krásná. Nevěřili byste, že jí je 91,“ řekl vdovec. Svou ženu uložil k odpočinku vedle její rodiny. „Milovala je. A i když si přála hrob u domu, nakonec uznala, že to s ohledem na množství fanoušků není dobrý nápad,“ dodal.