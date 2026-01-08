Přeskočit na obsah
8. 1. Čestmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Manžel Brigitte Bardotové popsal její poslední chvíle a prozradil příčinu smrti

Brigitte Bardotová
Brigitte BardotováFoto: BENAROCH
Brigitte Bardotová
Brigitte BardotováFoto: BENAROCH
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Na jihu Francie se rodina a veřejnost včera rozloučila s jednou z největších filmových legend dvacátého století. Brigitte Bardotovou pohřbili do rodinné hrobky s výhledem na moře.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

V den pohřbu Brigitte Bardotové také její manžel Bernard d’Ormale prozradil nejen to, že jeho manželku zabila rakovina, ale i to, jak vypadaly jejich společné poslední dny. „Zotavovala se ze dvou operací, kterým se podrobila kvůli rakovině,“ řekl tisku. O jaký druh nádoru šlo, ale neupřesnil. V minulosti však legendární herečka bojovala s rakovinou prsu. 

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot

Toužil po ní celý svět. Ona chtěla jen klid. Život Brigitte Bardot za hranou obdivu

Celebrity

„Léčbu snášela dobře, ale zkomplikovalo se to, když se objevily bolesti zad, které ji vyčerpávaly a byly pro ni utrpením. Nakonec musela být upoutána na lůžko, nejedla, ztrácela se před očima… Nezasloužila si takhle trpět,“ zoufá si zarmoucený vdovec. „Dvakrát nebo třikrát jí vyklouzlo z úst, že toho má po krk a chce už jít…“ naznačil, že stav jeho ženy nebyl dobrý. Přesto se však našly i okamžiky, na které bude vzpomínat s láskou. 

Se svou ženou byl do chvíle, než naposledy vydechla v jejich vile La Madrague v jihofrancouzském letovisku Saint-Tropez. „Nikdy jsem ji neopustil. Bděl jsem nad ní. Milovala, když jsem jí ráno připravoval snídani. Odpoledne si pak dávala čaj s mlékem a croissantem,“ popsal rutinu slavné herečky, která svůj život zasvětila boji za práva zvířat. 

Reklama

V den jejího skonu vedle ní ráno ležel v posteli a ona mu několikrát řekla ‚Pioupiou‘, což byla podle jeho slov jejich intimní přezdívka. „Pak to skončilo. Na její tváři se usadil pocit klidu a míru. Byla krásná. Nevěřili byste, že jí je 91,“ řekl vdovec. Svou ženu uložil k odpočinku vedle její rodiny. „Milovala je. A i když si přála hrob u domu, nakonec uznala, že to s ohledem na množství fanoušků není dobrý nápad,“ dodal.

Mohlo by Vás zajímat: Spotlight moment: Výchovné hranice jsou pro děti nutné, nebudou se pak hroutit při kritice, říká Pirk

Video: Tým Spotlight

Zdroj: Paris Match

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama