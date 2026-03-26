26. 3. Emanuel
„Máme bagr v obýváku,“ říká Alice Bendová, které se doslova rozpadá svět

Alice BendováFoto: Profimedia
Alice BendováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová

Herečka Alice Bendová prožívá zlý sen. Dům, ve kterém spolu s partnerem a dětmi vybudovali útulný domov, nyní likvidují dělníci s bagrem. Škody jdou do milionů.

To, že s domem herečky Alice Bendové není něco v pořádku, se začalo projevovat nenápadně. Praskliny ve zdech se však postupně zvětšovaly a před časem přišel nemilosrdný verdikt. Bendová s rodinou se musí vystěhovat a domu hrozí úplná demolice.

„Teď to celé odkrývají – střechu, podlahy, všechno se vyndává, aby se dostali k základové desce. A tam se teprve uvidí, jestli celý dům půjde dolů. I to je, bohužel, ve hře. Modlíme se, aby mohly zůstat alespoň obvodové zdi, kterých bychom se mohli chytit,“ postěžovala si Bendová deníku Blesk. Stěhování a rozprodej vybavení domu byly velmi psychicky náročné pro všechny zúčastněné. A zasáhly i čtyřnohé členy domácnosti. „Máme adoptované starší pejsky a ti to první dny nesli opravdu těžce,“ strachuje se Alice o své milované mazlíčky.

Bendová dům koupila před 15 lety a zaplatila za něj 6,8 milionu korun. Bývalý majitel jí ale pravý stav nemovitosti zatajil. „Děkujeme mu, že si nahrabal peníze a lidi nechal ve štychu. Domu je celkově jen devětadvacet let, my jsme ho koupili před patnácti lety. A když jsme ho kupovali, praskliny byly opravené, takže nebylo nic vidět. Víc než smutná jsem neskutečně naštvaná, že někdo udělal takovou prasárnu – takový podvod a takové lži. Jsem opravdu vzteklá,“ zuří maminka dvou dětí, ze kterých se v podstatě stali bezdomovci. 

Herečka je ale zvyklá brát věci s humorem a ví, že v životě jsou důležitější věci než majetek. „Když nejde o život, tak jde o prd. Tak to musíme brát. S tím ráno vstávám. Ať už nám barák zdemolují, nebo ne, stany prodávají pěkné. Máme nové zastřešení na bazénu, to je dobrá věc. Vypustíme vodu a nastěhujeme se tam,“ snaží se neztratit nadhled. 

Zdroj: Blesk, Instagram Alice Bendové

