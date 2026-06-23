Gabriela Soukalová, jedna z nejúspěšnějších českých biatlonistek historie, prožívá poslední týdny před narozením svého druhého dítěte. Na sociálních sítích nyní zveřejnila osobní příspěvek, ve kterém otevřeně promluvila o změnách, které její tělo během těhotenství prochází.
Mám skoro 20 kilo nahoře, přiznala Soukalová. Následný vzkaz od hvězdné biatlonistky čekal málokdo
Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová se jen několik týdnů před porodem podělila o velmi osobní vyznání. Přiznala, že během těhotenství přibrala téměř dvacet kilogramů, zároveň ale popsala pocit, který podle ní mnoho žen zažívá jen zřídka. Její upřímná slova o vztahu k vlastnímu tělu okamžitě vyvolala vlnu reakcí a podpory.
„Nemyslela bych si, že to někdy řeknu a už vůbec ne pár týdnů před porodem,“ napsala bývalá sportovní šampionka. Současně přiznala, že oproti své běžné váze přibrala téměř dvacet kilogramů. Místo obav nebo nespokojenosti ale popsala úplně jiné pocity. „Aktuálně mám už skoro +20 kg oproti své běžné váze. Navzdory tomu se cítím hezky ve svém těle. Jsem mu vděčná za to, co všechno už za ty roky zvládlo a za to, že můžu nosit pod svým srdcem ten největší zázrak,“ svěřila se.
Právě vztah k vlastnímu tělu se stal hlavním tématem jejího příspěvku. To je přitom u ženy, která v minulosti otevřeně hovořila o poruchách příjmu potravy a anorexii, obzvlášť silné sdělení. Ve své autobiografii i pozdějším dokumentu Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí popsala náročné období, během něhož bojovala nejen s tlakem vrcholového sportu, ale také s přijetím sebe sama.
Tentokrát však fanouškům poslala zcela jiný vzkaz. „Ten pocit přeji z celého srdce každé ženě,“ napsala a následně se zamyslela nad tím, jak často lidé podléhají srovnávání s ostatními. „Protože víte, co je podle mě největší škoda? Když člověk nevidí svou jedinečnost, krásu a slepě chce být jako někdo druhý. Přitom ten největší dar, který jsme dostali, je naše autenticita, odlišnost a jedinečnost v každé naší podobě.“
Soukalová své sledující vyzvala, aby si připomněli vlastní hodnotu a přijali sami sebe takové, jací jsou. „Pojďme si spolu říct: miluji se přesně taková nebo takový, jaká nebo jaký jsem, a to se vším, co ke mně patří,“ napsala. Zároveň poděkovala svému tělu za každodenní možnost pohybu i za způsob, jakým může vnímat svět kolem sebe. „Děkuji sobě a svému tělu za to, že mi dává každý den dar pohybu. A děkuji za to, že vidím svět tak, jak ho chci vidět právě já, podle sebe.“
Pod příspěvkem se během několika hodin objevily stovky reakcí. Fanoušci oceňují především otevřenost, s jakou bývalá biatlonistka o těhotenství, ženském těle i sebelásce mluví. A právě v době, kdy jsou sociální sítě často plné filtrů, dokonalých fotografií a nereálných očekávání, její slova rezonují možná více než kdy dřív.