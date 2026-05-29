Divadelní režisérka Daniela Špinar patří k nejvýraznějším trans ženám u nás. O své proměně se nebojí otevřeně mluvit. Popisuje například problémy, se kterými se potýká v milostném životě. Nyní se rozpovídala i tom, zda plánuje rodinu nebo jaké změny by ráda ještě udělala se svým tělem.
„Mám ráda dřevorubce, ale žít chci s gentlemanem,“ říká Daniela Špinar
Režisérka Daniela Špinar se v otevřeném rozhovoru svěřila s tím, jak dnes vnímá svůj milostný život, tělo i vlastní identitu. Popsala období dobrovolného celibátu, rozdílné představy o partnerech i to, proč se nechystá na některé plánované medicínské zákroky. Promluvila také o rodině a dětech, které si dokáže představit už jen v hypotetické rovině.
Špinar už v minulosti mluvila, že je pro ni snadné najít partnera na jednorázový sex, s dlouhodobým vztahem je to ale podstatně horší. „Dala jsem si dobrovolný celibát, abych se vyléčila a začala víc věřit mužům. Většinou vám píšou jen, zda nechcete š*kat,“ popsala uznávaná divadelnice v pořadu Superchat. Tam prozradila, že velký rozpor cítí v tom, jací muži ji fyzicky přitahují a koho by si vedle sebe představovala jako partnera. „Mám ráda hodně maskulinní dřevorubce, macha, dominantní typy. Jako partnera bych ale chtěla někoho, kdo je skutečný gentleman, inteligentní, umí dobře vystupovat, je komunikativní, což ti machové úplně nejsou,“ uznala se smíchem.
Na rovinu popsala i to, jak momentálně vnímá své tělo a jestli jednou dojde i na operaci genitálií, kterou zatím nepodstoupila. „Co je vlastně definice ženy? Měla jsem utkvělou představu, že je to ta ‚díra‘, ale pak jsem si řekla, že je to blbost. Dávat si na sebe tohle břímě. Ten můj orgán mi není na obtíž. Neříkám, že jsem z něj nadšená, ale jsem na něj zvyklá. Pro mě je důležitá ta sociální role, že jsem žena,“ popsala, že je pro ni, tak jako pro mnoho trans lidí, důležitější, jak je vnímána okolím, než to, co ukrývá ve spodním prádle.
„Jsem ráda, že jsem díky hormonální terapii odbourala spoustu věcí, které mi na mém těle vadily. Jako třeba vousy a chlupy nebo pleška. S vlasama mi hormony udělaly úplný zázrak, protože jako muž jsem byla v podstatě plešatá,“ zavzpomínala na svůj minulý život. K operaci se ale nechystá. „Určitě do té operace nepůjdu nikdy, to už jsem se rozhodla. Ale nemůžu říct, že třeba nepůjdu na prsa, to ještě nevím. Chci být ale co nejvíce přirozená a elegantní," myslí si Daniela.
S jejím sklonem k přirozenosti úzce souvisí i otázka založení rodiny. „Jsem staromódní a na děti bych potřebovala partnera. Miluju děti a chtěla bych je, ale už jsem za tím. Moje poslání je něco jiného. Nebylo mi to přáno přirozeným způsobem, měla bych problém i s náhradní matkou. Chtěla bych to dítě porodit, tak snad v příštím životě,“ zasnila se šestačtyřicetiletá režisérka.