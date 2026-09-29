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„Mám na tom vinu,“ přiznal Kokta. Promluvil o synovi, kterého dnes vídá jen zpovzdálí

Josef Kokta
Josef Kokta by byl rád, kdyby se mu podařilo obnovit vztahy se synemFoto: HerminaPress
Josef Kokta
Josef Kokta by byl rád, kdyby se mu podařilo obnovit vztahy se synemFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Od jejich bouřlivého rozvodu uplynuly roky, vztah otce a syna se ale dodnes nepodařilo obnovit. Josef Kokta nyní promluvil o Kristianovi a vysvětlil, proč už nechce dělat první krok.

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Manželství Josefa Kokty a Gabriely Partyšové sice skončilo už před třinácti lety, některé věci se ale uzavřít jen tak nedají. Partyšová před časem znovu otevřela téma vztahu svého syna Kristiana s otcem a popsala, jak těžce tehdy malý chlapec nesl jeho nepřítomnost. Kokta nyní na její slova reagoval a přinesl vlastní pohled na to, co se po rozvodu mezi rodiči a synem odehrálo. Jednu věc přitom přiznal bez vytáček – že svým odchodem Kristianovi ublížil.

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Partyšová v podcastu Mámy sobě vzpomínala na období po rozpadu manželství jako na jedno z nejtěžších ve svém životě. Tehdy byl Kristian ještě malý a podle jejích slov svého otce postrádal. „On tatínka hledal, ale nebyl tam, byl už jinde a nemohl s ním být,“ popsala moderátorka. Když se syn ptal na tátu, snažila se mu situaci vysvětlit i prostřednictvím své víry. Na radu psycholožky mu podle svých slov říkala, že „všichni máme tátu Boha.

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Kokta ale některé okolnosti popisuje trochu jinak. Především opravil tvrzení své exmanželky, že ze synova života odešel už ve třech letech. „Neodešel jsem z jeho života ve třech letech, ale zhruba v pěti,“ řekl Expresu s tím, že do té doby se o Kristiana staral a vídal ho. Následně se ale úplně stáhl a s Kristiánem ztratil veškerý kontakt. Podle něj nešlo o jeho jednostranné rozhodnutí. „Důležité je, že to opravdu byla naše dohoda,“ uvedl na adresu tehdejšího uspořádání s bývalou manželkou.

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Zároveň ale Josef Kokta nemá potřebu ze sebe dělat oběť tehdejších událostí. Naopak připustil, že svůj díl odpovědnosti nese. „Je pravda, že jsem mu tehdy ublížil tím odchodem. Mám na tom vinu,“ řekl otevřeně. Zmínil také majetkové vypořádání po rozvodu. Podle jeho slov nechal Partyšové dům v Česku i nemovitost na Floridě s představou, že tím zajistí také svého syna. „Dohoda byla i kolem majetku. V podstatě jsem odešel a nechal jí dům tady a dům na Floridě s tím, že to bude takový můj odpustek a vlastně dárek pro syna,“ tvrdí Kokta. Současnou hodnotu českého domu odhaduje zhruba na 50 milionů korun.

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Dnes je Kristianovi osmnáct a žije svůj vlastní život. Studuje ve Skotsku, věnuje se mimo jiné marketingu, umělé inteligenci a golfu. Právě golf je pro Koktu zajímavým pojítkem s minulostí, protože kdysi k tomuto sportu přivedl právě Partyšovou. Synův život dnes sleduje alespoň zpovzdálí na sociálních sítích a říká, že z něj má radost. „Je to šikovný kluk a mám z něj radost,“ přiznal. Osobní kontakt mezi nimi ale podle jeho současných slov není. A první krok už nechce dělat on. „Nebudu se vnucovat. Je to dospělý člověk,“ řekl Kokta s tím, že nyní čeká, zda se mu Kristián ozve sám.

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Zdroj: Expres, podcast Mámy sobě

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