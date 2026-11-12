Herečka Mahulena Bočanová dlouhodobě upozorňuje na problémy rodin, které pečují o děti s poruchou autistického spektra. Sama ví, jak náročná taková péče může být. Její dcera Márinka už je dospělá, bez pomoci se ale neobejde. Bočanovou proto stále víc trápí otázka, co s ní bude ve chvíli, kdy se o ni sama nebude moci postarat.
Mahulena Bočanová prosí stát o pomoc. Nechte mě v klidu umřít, říká
Mahulena Bočanová vyslovila přání, které bere za srdce. Neprosí o peníze ani o pomoc pro sebe. Chce jediné – aby jednou mohla v klidu umřít. Dokud ale nebude vědět, kdo se postará o její dceru Márinku, takový klid mít nemůže. A rozhodně není jedinou mámou, která žije s podobným strachem.
„Chci apelovat na všechny lidi, kteří mohou nám, rodičům dětí s poruchou autistického spektra, pomoct. Jsme strašně specifická, náročná skupina. Nejsme tak líbiví jako malé děti nebo dědouškové a babičky,“ říká herečka v pořadu Nadcast.
Zároveň upozorňuje, že lidé s autismem často potřebují velmi individuální přístup a vhodné prostředí. „Autista musí bydlet sám, musí jich být co nejméně pohromadě, aby nevznikl problém. Jsou to časované bombičky. Ta péče o ně je hrozně náročná,“ popsala bez obalu.
Její slova vycházejí z vlastní zkušenosti. Márinka má poruchu autistického spektra a také epilepsii. Bočanová už dříve vysvětlila, že dcera potřebuje nepřetržitý dohled a v běžných situacích se bez její pomoci neobejde. „Mám v podstatě čtyřleté dítě v těle pětadvacetileté ženy, takže ji musím při přechodu ulice držet za ruku a neustále předvídat její chování,“ svěřila se v rozhovoru. Péče je podle ní náročná nejen kvůli autismu, ale také kvůli dalším přidruženým potížím. Epilepsie navíc znamená, že musí být neustále ve střehu.
Největší strach ale herečka nemá z každodenních starostí. Děsí ji především budoucnost. „Jednou tady my rodiče, co už dřeme rypákem v zemi, nebudeme a nemůžeme to dítě vzít a všichni svorně skočit z mostu, to není řešení. Musí se o ně pak někdo postarat,“ upozorňuje. Podle ní je proto nutné začít včas budovat zařízení, kde by lidé s autismem mohli žít důstojně i poté, co jejich rodiče zemřou.
Bočanová se ostatně o podobné řešení zajímá dlouhodobě. Podporuje projekt Domov Daniela v pražských Stodůlkách, který nabízí péči dospělým lidem s autismem a vysokou potřebou podpory. Sama ale ví, že podobných míst je potřeba mnohem víc.
„Každej pochopí, že rodič má největší hrůzu z toho, co bude s jeho dětma, až zemře. Toho se bojí i ti, kdo mají zdravé dítě. Ale v tom normálním běhu života, když ten rodič umírá, tak to dítě už má většinou svou rodinu a svůj život. Ten člověk pak může v klidu umřít,“ vysvětluje.
A její prosba směrem k úřadům je podle vlastních slov prostá: „Já prosím jenom úřady, aby nám, rodičům s dětmi s poruchou autistického spektra, dovolili ten luxus, abychom mohli v klidu umřít. Nic víc nechceme. Vydechnout a vědět, že o ty naše děti je postaráno.“