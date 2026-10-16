Herečka Mahulena Bočanová se snaží být své dceři Marině co největší oporou. Péče o ni je ale náročná natolik, že se sama dostala na pokraj zhroucení. Musela proto pochopit, že pokud chce být dceři co nejdéle nablízku, nesmí zapomínat ani na sebe. „Dostala jsem se do fáze, kdy už jsem nemohla, byla jsem před zhroucením,“ přiznává otevřeně.
Mahulena Bočanová byla na pokraji zhroucení. Péče o dceru ji připravila o síly
Na veřejnosti působí jako žena, která všechno zvládá s nadhledem. Mahulena Bočanová ale otevřeně přiznává, že péče o dceru Marinu ji někdy stojí téměř všechny síly. Dokonce se dostala do fáze, kdy byla před zhroucením. Teď se učí dopřávat si odpočinek, aby mohla být dceři dál nablízku.
Marina, které je pětadvacet let, má autismus a epilepsii. Přesto se s maminkou snaží žít co nejnormálněji a společně vyrážejí k moři i na hory. Ne všechno je ale jednoduché. „Mám sice v podstatě čtyřleté dítě v těle pětadvacetileté ženy, takže ji musím při přechodu ulice držet za ruku a neustále předvídat její chování,“ popsala Bočanová, jak vypadá jejich každodenní život.
Poslední dva roky pro ně navíc byly složitější. „Život s Márinkou je vyčerpávající, teď poslední dva roky to bylo trošku složitější, ale zase to bude dobré, začínáme se lepšit obě dvě,“ svěřila se herečka. Potíže se podle ní zhoršily také kvůli hormonálním změnám, které u Mariny způsobují propady nálad a úzkosti. „Doktor nám potvrdil, že jsou to takzvané meltdowny,“ svěřila se Českému rozhlasu.
Bočanová si postupně uvědomila, že pokud chce o dceru dál pečovat, musí si najít prostor i pro vlastní odpočinek. „Pochopila jsem, že se musím hýčkat, abych měla pro ni sílu. Takže střídám dovolenou s prací a každý měsíc si dopřeju nějakou radost, na kterou se těším. Lidi si říkají, ta se má. Ale já to dělám z pudu sebezáchovy, prostě chci Máně vydržet co nejdýl,“ vysvětlila v rozhovoru pro iDnes. Lékaři jí podle jejích slov opakovaně připomínali, že musí myslet také na sebe, protože Marina je na ní závislá. „Tak teď už to dělám a je pravda, že se nám oběma daří líp,“ dodala.
Ani přes náročné chvíle se herečka nechce vzdávat běžného života. „Hlavní je žít normálně, protože se nemůžete úplně zresetovat. To bychom pak mohly být zavřené doma v koupelně a brečet, co se nám to stalo. Ne. Máme krásný život. Akorát blbý je, že mi dochází síla. Bude mi šedesát,“ přiznala. Zároveň ale říká, že jí dcera přinesla do života jiný pohled na svět. „Marina mi dala obrovskou školu života. Neřeším blbosti, nemusím s nikým soupeřit a je mi všechno nějak jedno. To je obrovská svoboda duše.“
Důležitou součástí jejího života zůstává také divadlo, které jí pomáhá přijít na jiné myšlenky a udržovat kontakt s okolním světem. „Bylo mi doporučeno, abych se socializovala, aby mě doma z péče o dceru lidově řečeno nejeblo. Divadlo je pro mě ideální,“ řekla s typickou otevřeností. Bočanová tak hledá rovnováhu mezi mateřskou péčí a vlastním životem. Ví totiž, že aby mohla být Marině oporou, musí mít z čeho čerpat sílu.