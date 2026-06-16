Emma Drobná si své soukromí obvykle pečlivě hlídá a o vztazích veřejně příliš nemluví. Tentokrát ale udělala výjimku. Vítězka SuperStar z roku 2015 otevřeně potvrdila, že její vztah s českým tenistou Tomášem Macháčem je minulostí. Zároveň se vyjádřila i ke spekulacím, podle nichž měla sehrát roli v jeho rozchodu s tenistkou Kateřinou Siniakovou.
Macháč a Drobná jsou minulostí. Zpěvačka promluvila o rozchodu i údajném milostném trojúhelníku
Emma Drobná poprvé otevřeně promluvila o vztahu s tenistou Tomášem Macháčem a potvrdila, že už několik měsíců tvoří minulost. Zpěvačka zároveň odmítla spekulace o nevěře a vysvětlila, proč podle ní jejich láska na dálku neměla šanci pokračovat.
„Jsem single, je to tak už delší dobu, dokonce několik měsíců. Už od ledna jsem volná," přiznala Emma. O jejím vztahu s o šest let mladším Macháčem se přitom nějakou dobu mluvilo, zpěvačka ho ale nikdy oficiálně nepotvrdila, přestože se objevovaly i jejich společné fotografie.
Vztah narážel na vzdálenost i pracovní tempo
Podle Drobné nebyl jejich rozchod spojený s dramatem, ale spíš s realitou dvou vytížených životů. Tenisový kalendář je náročný a Macháč tráví velkou část roku na cestách. Emma má zase vlastní práci a závazky, kterým se chce věnovat.
„Na jedné straně musím říci, že jsme spolu strávili pěkný čas. Na druhé straně, je pravda, že ten harmonogram, který mají sportovci, a tedy tenisté, je dost náročný. Zároveň já mám svou práci tady, práci, která mě baví a potřebuji se jí věnovat. Takže jsme se neviděli tak často, jak bychom možná chtěli,“ vysvětlila zpěvačka.
Právě nedostatek společného času podle ní způsobil, že vztah neměl šanci se přirozeně posouvat dál. Navenek mohl působit jako delší známost, ona sama ho ale vnímala jinak. „Ono se to může zdát jako nějaký roční vztah, ale pravdou je, že jsme v tom roce netrávili spolu a pořád jsem měla pocit, že se jakoby jen poznáváme," přiznala.
Spekulace o nevěře odmítla
Emma se v rozhovoru vyjádřila také k domněnkám, že by její vztah s Macháčem mohl souviset s jeho rozchodem s Kateřinou Siniakovou. Podobné náznaky odmítla a jasně řekla, že se necítí jako někdo, kdo by někomu zasáhl do vztahu.
„Já jsem nevěrná nikomu nebyla. A dovolím si tvrdit, že ani z druhé strany se nic takového neudálo,“ uvedla rezolutně k nařčením ohledně nevěry.
Zároveň ale připustila, že kolem celé situace se objevovaly informace, které se k ní dostaly už v době, kdy se s Macháčem vídala. Sama se proto ptala přímo. „Každopádně existují i lži, takže úplnou pravdu vědí jen ti dva, kteří byli v dané situaci. Já jsem se na to několikrát ptala, protože se ke mně něco dostalo ještě v době, kdy jsme se stýkali. Vždy mi to bylo dopodrobna a úplně přímo vysvětleno a neměla jsem důvod tomu nevěřit,“ uvedla Drobná.
Každý už jde jinou cestou
Zpěvačka je podle vlastních slov několik měsíců single a momentálně se soustředí hlavně na sebe a svou kariéru. Vztah s Macháčem tak uzavřela a naznačila, že si z něj odnáší spíš hezké vzpomínky než hořkost.
Milostný život českého tenisty mezitím podle dostupných informací pokračuje dál. Po vztahu s Kateřinou Siniakovou i románku s Emmou Drobnou má být nyní spojován s Natálií Jiráskovou, dcerou modelky a moderátorky Ivy Kubelkové.