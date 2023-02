"Má, co chtěl," říká Tereza Pergnerová o synovi, který odjel na zkušenou do Rakouska

"Odjel do ciziny pracovat. Vystudoval kuchařinu, pak si dělal dva roky nástavbu v oboru podnikání, tak teď poprvé odjel do profesionálního provozu," prozradila o současném životě svého syna Samuela moderátorka Tereza Pergnerová. Dodala, že si jako místo pro nabrání prvních zkušeností vybral velký a luxusní hotel v rakouských Alpách.

Přestože se nabízí myšlenka na to, že jí její dítě chybí a stýská se jí, Pergnerová takové pocity prý rozhodně nemá. "Mám to jinak, protože jsme se Samem absolutně napojeni. On je moje zrcadlo, já jsem jeho zrcadlo, a když vím, že to bylo jeho rozhodnutí, těší mě to, že se odhodlal. Když s ním mluvím, vidím, že jeho úsměv je uvolněný, že je rád, že to chtěl. Takže má, co chtěl, a já mu moc držím palce," rozpovídala se pro Expres.cz.

Dodala také, že měla v plánu Samuela co nejdříve navštívit, ale z jejího rozhodnutí nakonec sešlo, protože byla v poslední době nemocná. Po rekonvalescenci však celá rodina vyjede mladého muže do Rakouska podpořit.

Z hnízda už se ale bude pomalu chystat i mladší moderátorčin potomek, dcera Natálie. Ani ona však podle Pergnerové nesměřuje do světa šoubyznysu, ve kterém se pohybuje nejen její matka, ale také otec, režisér Jiří Chlebeček. O své budoucnosti má Natálie zatím zcela odlišné představy.

"Bude dělat zkoušky na Trivis, zajímá jí kriminalistika, kriminologie a právo. Když jí to vydrží, budeme rádi, když ne, tak uhne doprava nebo doleva," řekla Pergnerová s tím, že na žádné své dítě nikdy netlačila a rozhodně nemá žádné ambice, které by do nich promítala.