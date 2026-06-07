„Jak léta běží, tak už mám radši klid a osobní život, ale ten osobní život mám rád, takže občas něco natočit musím. Půl roku makáš, pak půl roku mám klid,“ řekl v Ranní show na rádiu Expres Lukáš Vaculík, který 8. června slaví 64. narozeniny.
Lukáš Vaculík pobláznil celé generace žen. Za slušňáckou tváří byl bouřlivák, roky tajil nemanželskou dceru
Především v 80. letech byl Lukáš Vaculík mezi českými herci bezkonkurenčním idolem dívčích srdcí. Proslavil se filmy Láska z pasáže, Kamarád do deště či hlavní rolí v milostném příběhu Oznamuje se láskám vašim. 8. června slaví 64. narozeniny.
Na nejdůležitější okamžiky z jeho života se podívejte v naší galerii.
Poprvé u filmu
Před filmovou kamerou poprvé objevil jako sedmnáctiletý, když mu režisér Karel Kachyňa svěřil hlavní roli v komorním dramatu Lásky mezi kapkami deště. „Dodnes to je můj nejlepší film,“ řekl jednou Vaculík.
Snímek, v němž si dále zahráli například Vladimír Menšík, Zlata Adamovská nebo Rudolf Hrušínský, byl vybrán jako zástupce československé kinematografie, který se ucházel o Oscara v sekci cizojazyčný film za rok 1980.
Poprvé u filmu
Před filmovou kamerou poprvé objevil jako sedmnáctiletý, když mu režisér Karel Kachyňa svěřil hlavní roli v komorním dramatu Lásky mezi kapkami deště. „Dodnes to je můj nejlepší film,“ řekl jednou Vaculík.
Snímek, v němž si dále zahráli například Vladimír Menšík, Zlata Adamovská nebo Rudolf Hrušínský, byl vybrán jako zástupce československé kinematografie, který se ucházel o Oscara v sekci cizojazyčný film za rok 1980.
Počátek kariéry
Lukáš Vaculík se narodil 8. června 1962 v Praze. V roce 1977 se dostal na pražskou konzervatoř, kde po šesti letech absolvoval. Další dva roky strávil na vojně, poté získal angažmá v Městských divadlech pražských. Hrál na jevišti divadel ABC, Rokoko nebo Komedie.
Herecké začátky
V době, kdy začal natáčet Lásky mezi kapkami deště, podle svých slov nebyl schopný hrát. „Režisér Kachyňa si mě vybral jako typ. Říkal mi: Funguj před tou kamerou tak, jak bys fungoval ty jako Lukáš,“ uvedl pro Rozhlas.
Poprvé se Sagvanem Tofim
V roce 1982 se poprvé před kamerou potkal se Sagvanem Tofim ve snímku Vítr v kapse, příběhu o přicházející dospělosti a zkouškách, jež s sebou přináší. Vaculíkova herecká partnerka Ivana Andrlová zavzpomínala, jaký problém mladému herci činila postelová scéna. "Byla jsem starší a více známá, takže mi to až tolik nevadilo, ale Lukáš to měl jinak. Nedokázal překonat ostych." Nakonec prý vše vyřešili tak, že ona měla na sobě manželovo pyžamo a on džíny.
Láska z pasáže
O tři roky později obsadil režisér Jaroslav Soukup Vaculíka znovu. V romantickém kriminálním dramatu Láska z pasáže si zahrál roli Pavla Kříže, umývače oken, který se nachomýtne k partě bytových zlodějů. Šťastný konec se ale nekoná. Vaculíka na konci filmu srazí na útěku před Veřejnou bezpečností jeden z bývalých parťáků žigulíkem.
Kamarád do deště
V osmdesátých letech šel Vaculík z filmu do filmu. Nejčastěji je spojován se snímkem Kamarád do deště (1988), kde se znovu potkal se Sagvanem Tofim. Snímek dvojice sedící na tramvajovém ostrůvku je dodnes ikonickým. V témže roce stihl i druhou filmovou spolupráci s Karlem Kachyňou. V tragické lovestory z druhé světové války Oznamuje se láskám vašim ztvárnila jeho partnerku Markéta Hrubešová.
90. léta
V 90. letech se Vaculík na stříbrném plátně blýskl například rolí Dannyho Smiřického ve filmu Tankový prapor nebo v pokračování Kamaráda do deště.
Tofi se před časem vyjádřil k možnosti třetího pokračování. „Nabídku na trojku jsme s Lukášem dostali a oba jsme se dohodli, že ji odmítneme. Prostě jsme si řekli, že ten kult, co jsme vytvořili, nebudeme kazit a chceme, aby si nás diváci takhle pamatovali,“ řekl Blesku.
Další role
Vaculík je dodnes žádaným a oblíbeným hercem a stále více se uplatňuje i ve vážných rolích. Ve druhé dekádě nového tisíciletí zaujal třeba ve filmu Příběh kmotra (2013), v ceněném kriminálním seriálu Rapl z roku 2016 a v témže roce 2016 se opět objevil v dalším "básnickém" filmu Jak básníci čekají na zázrak.
Televizní seriály
Kromě filmu získal řadu příležitostí i v televizi, zahrál si i v několika seriálech (například Dobrá voda, Třetí patro, Sanitka, Proč bychom se netopili, Místo zločinu Plzeň) nebo muzikálech (Děti ráje, Lucie) a mnoho rolí ztvárnil v různých pohádkách, například Z pekla štěstí nebo Princezna ze mlejna.
Metanol
V roce 2018 se objevil v hlavní roli dvoudílného televizního snímku Metanol o skutečném případu metanolové aféry, která se Česku odehrála v roce 2012 a vyžádala si pět desítek obětí.
Ochránce
V loňském roce ztvárnil v oceňovaném televizním seriálu Ochránce hlavní roli školského ombudsmana, který v něm řeší situace inspirované skutečnými událostmi, jako je například vražda učitelky či sexuální obtěžování žáků.
Vzdal se alkoholu i cigaret
Vaculík dlouhé roky nepije. "Když jsem před 13 lety přestal pít alkohol, zjistil jsem, že mi nechybí to pití, ale to, že si jednou za měsíc vyčistíš hlavu, a nevěděl jsem, čím to nahradit, pak jsem zjistil, že jsou různé činnosti, kde nemyslím na nic, třeba lyžování, sekání trávy, kolo, těch věcí je víc. Ale s někým, nejsem samotář," prozradil pro Blesk. Před třemi roky také po čtyřiceti letech přestal kouřit.
Rodina
Vaculík má dospělou dceru Alexandru z let svého vojenského působení na Slovensku a syna Lukáše s manželkou Petrou, se kterou se rozvedl v roce 2014.
Lukáš Vaculík slaví 64. narozeniny
"Jak léta běží, tak už mám radši klid a osobní život, ale ten osobní život mám rád, takže občas něco natočit musím. Půl roku makáš, pak půl roku mám klid," řekl v Ranní show na rádiu Expres herec, který slaví šesté kulatiny.