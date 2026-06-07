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Lukáš Vaculík pobláznil celé generace žen. Za slušňáckou tváří byl bouřlivák, roky tajil nemanželskou dceru

Lukáš Vaculík
Lukáš VaculíkFoto: ČTK
Lukáš Vaculík
Lukáš VaculíkFoto: ČTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Především v 80. letech byl Lukáš Vaculík mezi českými herci bezkonkurenčním idolem dívčích srdcí. Proslavil se filmy Láska z pasáže, Kamarád do deště či hlavní rolí v milostném příběhu Oznamuje se láskám vašim. 8. června slaví 64. narozeniny.

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Jak léta běží, tak už mám radši klid a osobní život, ale ten osobní život mám rád, takže občas něco natočit musím. Půl roku makáš, pak půl roku mám klid, řekl v Ranní show na rádiu Expres Lukáš Vaculík, který 8. června slaví 64. narozeniny.

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Na nejdůležitější okamžiky z jeho života se podívejte v naší galerii.

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Poprvé u filmu

Lukáš Vaculík
Lukáš VaculíkFoto: Profimedia.cz

Před filmovou kamerou poprvé objevil jako sedmnáctiletý, když mu režisér Karel Kachyňa svěřil hlavní roli v komorním dramatu Lásky mezi kapkami deště. Dodnes to je můj nejlepší film, řekl jednou Vaculík.

Snímek, v němž si dále zahráli například Vladimír Menšík, Zlata Adamovská nebo Rudolf Hrušínský, byl vybrán jako zástupce československé kinematografie, který se ucházel o Oscara v sekci cizojazyčný film za rok 1980.

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