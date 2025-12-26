Ačkoli se sociální sítě o Vánocích tradičně plní hlavně rozněžnělými snímky od stromečku a rodinnými momentkami, Lucie Matušová (dříve Palkaninová) letos vybočila. Manželka zpěváka Bohuše Matuše, která je o třicet let mladší, totiž své sledující zaskočila emotivním a trochu tajemným vyznáním. V příspěvku naznačila, že uplynulý rok pro ni byl mimořádně těžký a že vánoční pohodu letos hledala jen velmi složitě. „Letošní rok byl hodně náročný…“ napsala a fanoušky tím překvapila.
Lucinka Matušová fanoušky znejistila vánočním vyznáním. Fotky bez manžela rozjely spekulace
Zatímco sociální sítě zaplavily rodinné snímky od stromečku, Lucie Matušová sdílela překvapivě melancholický vzkaz o „náročném roce“ a přiznala, že na Vánoce letos nebyla síla ani prostor. Pozornost ale vzbudily i fotografie – pózuje na nich sama, bez Bohuše Matuše. Ten teď spekulace o krizi popřel a prozradil, kde spolu strávili Štědrý den.
Doplnila, že šlo o období „plné změn, které se nedaly obejít ani odložit“, a přiznala, že kvůli tomu šly vánoční přípravy stranou. „Vánoční přípravy šly trochu stranou – nebyla na ně síla ani prostor,“ pokračovala, přičemž z jejích slov byla cítit únava i melancholie. Nakonec ale přece jen přišel moment, který ji znovu naladil – a měla u toho hlavní slovo její pětiletá dcera. „Pak přišla Natálka s nápadem, že by chtěla za Mamutíkem na Dolní Moravu. A tím zachránila Vánoce,“ svěřila se. A uzavřela to nadějnou tečkou: „Možná moje vánoční nálada nezmizela. Jen se na chvíli schovala. Věřím, že někde hluboko pořád je, jen se potřebuje znovu probudit…“
Pozornost ale nepřitáhl jen samotný text. Diskuzi rozvířily i fotografie, které k němu přidala.
Fotky bez Bohuše
Na snímcích totiž pózuje Lucie sama – bez rodinných momentek, bez manžela po boku. A právě to část lidí okamžitě vyhodnotila jako signál, že by se za jejími neurčitými slovy mohlo skrývat napětí ve vztahu. O to víc vynikl kontrast s loňskými Vánocemi. Tehdy sdílela zamilované fotky s Bohušem Matušem u bohatě nazdobeného stromečku a působili jako sehraný pár. Dlouhodobě také vystupovali jako dvojice, která si vztah přes veškeré komentáře k věkovému rozdílu umí chránit. Jenže – jak se často říká – zdání někdy klame.
Zpěvák: „O rozchod nejde“
Spekulace nicméně utnul sám Bohuš Matuš. Pro server ŽivotvČesku zdůraznil, že o žádný rozchod nejde, a že jejich manželská pohoda pokračuje. Přiblížil i to, jak letos svátky trávili: „Štědrý den jsme trávili společně ve wellness hotelu v Dolní Moravě. Byl to pobyt s dětským programem. Vánoce jsme měli v hotelu a teprve začátkem ledna pojedeme do Egypta,“ uvedl zpěvák, kterého mohou diváci aktuálně vidět například v muzikálech Troja nebo Noc na Karlštejně.