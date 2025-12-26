Přeskočit na obsah
27. 12. Žaneta
Lucinka Matušová fanoušky znejistila vánočním vyznáním. Fotky bez manžela rozjely spekulace

Bohuš Matuš a Lucie Matušová
Bohuš Matuš a Lucie MatušováFoto: Profimedia.cz
Bohuš Matuš a Lucie Matušová
Bohuš Matuš a Lucie MatušováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zatímco sociální sítě zaplavily rodinné snímky od stromečku, Lucie Matušová sdílela překvapivě melancholický vzkaz o „náročném roce“ a přiznala, že na Vánoce letos nebyla síla ani prostor. Pozornost ale vzbudily i fotografie – pózuje na nich sama, bez Bohuše Matuše. Ten teď spekulace o krizi popřel a prozradil, kde spolu strávili Štědrý den.

Ačkoli se sociální sítě o Vánocích tradičně plní hlavně rozněžnělými snímky od stromečku a rodinnými momentkami, Lucie Matušová (dříve Palkaninová) letos vybočila. Manželka zpěváka Bohuše Matuše, která je o třicet let mladší, totiž své sledující zaskočila emotivním a trochu tajemným vyznáním. V příspěvku naznačila, že uplynulý rok pro ni byl mimořádně těžký a že vánoční pohodu letos hledala jen velmi složitě. „Letošní rok byl hodně náročný…“ napsala a fanoušky tím překvapila.

Bohuš Matuš
Bohuš Matuš

Bohuš Matuš s manželkou přezpívali Knoflíky lásky. "Nebyl to náš nápad," brání se

Celebrity

Doplnila, že šlo o období „plné změn, které se nedaly obejít ani odložit, a přiznala, že kvůli tomu šly vánoční přípravy stranou. „Vánoční přípravy šly trochu stranou – nebyla na ně síla ani prostor,“ pokračovala, přičemž z jejích slov byla cítit únava i melancholie. Nakonec ale přece jen přišel moment, který ji znovu naladil – a měla u toho hlavní slovo její pětiletá dcera. „Pak přišla Natálka s nápadem, že by chtěla za Mamutíkem na Dolní Moravu. A tím zachránila Vánoce,“ svěřila se. A uzavřela to nadějnou tečkou: „Možná moje vánoční nálada nezmizela. Jen se na chvíli schovala. Věřím, že někde hluboko pořád je, jen se potřebuje znovu probudit…“

Pozornost ale nepřitáhl jen samotný text. Diskuzi rozvířily i fotografie, které k němu přidala.

Fotky bez Bohuše

Na snímcích totiž pózuje Lucie sama – bez rodinných momentek, bez manžela po boku. A právě to část lidí okamžitě vyhodnotila jako signál, že by se za jejími neurčitými slovy mohlo skrývat napětí ve vztahu. O to víc vynikl kontrast s loňskými Vánocemi. Tehdy sdílela zamilované fotky s Bohušem Matušem u bohatě nazdobeného stromečku a působili jako sehraný pár. Dlouhodobě také vystupovali jako dvojice, která si vztah přes veškeré komentáře k věkovému rozdílu umí chránit. Jenže – jak se často říká – zdání někdy klame.

Zpěvák: „O rozchod nejde

Spekulace nicméně utnul sám Bohuš Matuš. Pro server ŽivotvČesku zdůraznil, že o žádný rozchod nejde, a že jejich manželská pohoda pokračuje. Přiblížil i to, jak letos svátky trávili: „Štědrý den jsme trávili společně ve wellness hotelu v Dolní Moravě. Byl to pobyt s dětským programem. Vánoce jsme měli v hotelu a teprve začátkem ledna pojedeme do Egypta,“ uvedl zpěvák, kterého mohou diváci aktuálně vidět například v muzikálech Troja nebo Noc na Karlštejně.

VIDEO: Ve 20 letech je na botox ještě brzo, říká lékařka Petra Moravcová k trendu vyhlazování vrásek u mladých žen. Vliv na to podle ní mají sociální sítě.

Video: Michaela Lišková

Zdroj: zivotvcesku.cz, Blesk.cz, Instagram Lucie Matušové

