Herečka Lucie Zedníčková si už naplno užívá novou životní roli. Z jejího syna Mikuláše je tatínek a ona se tak dočkala prvního vnoučka. Nedávno dokonce dostala důvěru mladých rodičů a malého hlídala celý večer. Ačkoli sama vychovala dvě děti a s péčí o miminka tak má bohaté zkušenosti, přiznala, že tentokrát byla přece jen trochu nervózní.
Lucie Zedníčková poprvé hlídala vnoučka. Přiznala větší strach než u vlastních dětí
Lucie Zedníčková si novou roli babičky nemůže vynachválit. Jenže když dostala vnoučka poprvé na celý večer na starost, zjistila, že mateřské zkušenosti nejsou všechno. Přiznala nečekané obavy a prozradila, co ji při hlídání překvapilo. A došlo i na dojemné vzpomínání na synovo narození.
Rodiče si chtěli vyrazit na večeři, a tak Zedníčková přijela vnoučka pohlídat. „Bylo to úplně super, vždyť on je zlatíčko hodňoučký,“ pochvalovala si v rozhovoru pro eXtra.cz. „Je to daleko větší zodpovědnost než s vlastníma dětma. Strach, to je asi silný slovo, protože to mám nacvičený se svýma dětmi, jak dítě přebalit a jak ho vzít, ale stejně je člověk ostražitější,“ vysvětlila.
První večerní hlídání pro ni mělo navíc velmi zvláštní načasování. Připadlo totiž na den, kdy její syn Mikuláš slavil narozeniny. „Vzpomínala jsem na to, jak se mi před x lety narodil můj syn a teď hlídám jeho dítě, svého vnoučka. Přišlo mi, že jsem ten den na tom nejsprávnějším místě, kde můžu být,“ svěřila se dojatě.
Během večera Zedníčková natočila také tři videa pro rodiče, kteří byli poprvé sami bez svého miminka. Babičkovskou roli si náramně užívá a na rozdíl od některých jiných kolegyň nemá s tímhle titulem žádný problém. „Já jsem pyšná na to, že jsem babička. Furt říkám, že když lidí přibývá v rodině, tak je to lepší, než když lidi ubývají,“ prohlásila. Vzpomněla si přitom i na svou maminku, která se kdysi zdráhala, aby jí vnuk říkal babičko. „Jsem babička a basta.“
Herečka chce být mladé rodině oporou i v běžných každodenních starostech. Uvědomuje si totiž, že péče o miminko je náročná a maminka potřebuje také chvíli odpočinku. „Pomůže jí, když přijdu, dáme malýho do kočáru a já se s ním půjdu projet třeba na hodinu, na hodinu a půl a ona si bude moct zdřímnout. Taky si potřebuje přes ten den odpočinout,“ dodala ochotně.