Lucie Vondráčková patří k lidem, kterým začátek školního roku rozhodně nevadil. Naopak. Zpěvačka a herečka přiznává, že návrat do školy měla vždycky ráda, a dokonce si libovala v tom, když všechno v rozvrhu pěkně zapadalo do sebe. „Já jsem milovala začátky školního roku, protože jsem vždycky měla ráda věci v rozvrhu, které se tam kupily a když na sebe přesně navazovaly. Takže já jsem byla takový rozvrhář,“ směje se. A podobnou posedlost systémem podle všeho podědil alespoň jeden z jejích synů.
Lucie Vondráčková promluvila o svých synech. Jeden je po mně, druhý má všechno na párku
Lucie Vondráčková má doma dva syny, kteří jsou podle ní každý úplně jiný. Zatímco starší Matyáš je po mamince a vyhovuje mu řád, plánování a systém, mladší Adam to má přesně naopak.
Zatímco starší Matyáš je prý v tomto směru po mamince, mladší Adam je jeho přesným opakem. „Ten starší ano, ten mladší v žádným případě. Ten to má všechno na párku,“ popisuje Lucie s nadhledem. Právě rozdílné povahy obou kluků jsou podle ní dobře vidět i ve škole. Sama ale už rozhodně není maminkou, která by seděla nad každým úkolem a hlídala každou známku. Naopak se snažila syny co nejdříve naučit, aby dokázali fungovat sami.
A zdá se, že se jí to podařilo. „Myslím, že se oba naučili se učit, což bylo pro mě hodně důležité,“ říká Lucie. Podle ní jim právě tato samostatnost jednou výrazně usnadní přechod na střední školu a možná i vysokou. „Chtěla jsem, aby byly samostatné jednotky. A to se, myslím, daří. Ale mají mě jako zálohu,“ dodává. Sama už přitom zdaleka nezvládá všechno učivo, které její synové probírají. „V těch humanitních předmětech to jde. Ale v těch matematicko-fyzikálních to jsou daleko přede mnou,“ přiznává.
Lucie navíc nechce svým dětem předem nalinkovat, co jednou budou dělat. Přestože má své představy a tajná přání, nechává budoucnost především na nich. „Mám takové vysněné věci, ale ty se nechávám pro sebe. A jsem zvědavá, kam je vítr zavane,“ říká. Nejdůležitější pro ni nakonec není konkrétní škola nebo povolání, ale pevný základ a možnost najít si vlastní cestu. „Doufám, že snad mají fajn základ. Že si najdou to, co mají nejradši.“ Z malých kluků, které kdysi vodila na kroužky, tak pomalu vyrůstají dva samostatní mladí muži – a Lucie už začíná svou roli vnímat spíš jako bezpečnou základnu než každodenní školní dozor.
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