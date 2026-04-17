Zpěvačka Lucie Vondráčková se nikdy nebála dělat si věci po svém. Říká, že s přibývajícím věkem je to pro ni čím dál tím snazší. „Po čtyřicítce se, myslím, některým ženám uleví. Už neřešíte, jak vypadáte, jestli budete pořád mladá a krásná, protože už to není důležitý. A nezůstáváte na místech, kde vám není dobře. Prostě odejdete. Je vám úplně jedno, co budou ostatní říkat. Je to takový úlevný pocit,“ nastínila své současné nastavení.
„Po čtyřicítce neřešíte, jak vypadáte, protože už to není důležité,“ stojí si za svým Lucie Vondráčková
Zpěvačka Lucie Vondráčková otevřeně mluví o tom, že po čtyřicítce přišla úleva. Už neřeší vzhled ani to, co od ní očekává okolí, a mnohem jistěji si chrání své soukromí. Stejně pevná byla ale i dřív – nenechala se dotlačit k alkoholu ani kouření a dnes věří, že každý má právo žít po svém.
Vondráčková se také nebojí upřímně odpovídat na otázky, které jí nejsou příjemné. „Nedávno se mě ptali na něco ohledně partnera, co mě vůbec nezajímá. A já jsem na to řekla – ptejte se na to dvacetiletých holek, ty to zajímá. Já mám skoro dospělý děti, už se mě na to neptejte, už mě nechte být,“ řekla se smíchem v podcastu Bubliny. Proti proudu se nebála jít ani ohledně životosprávy. A to i v dobách, kdy bylo mezi mladými v módě pít alkohol a kouřit, od čehož už dnešní generace upouštějí. I když přiznává, že tlak, kterému čelila, zejména v uměleckém prostředí, byl enormní.
„Když mi bylo šestnáct a začala jsem v divadle hrát Julii, tak mi říkali ‚Počkej, do pěti let tady budeš s námi kouřit a pít‘, to se ale nikdy nestalo. Bylo to těžký. Tehdy, když jsem byla někde, kde mě lidi neznali a nebyli na to zvyklí, tak byl ten tlak velký. ‚Dej si s náma panáka‘, a já jsem musela pokaždý přijít na nějakou odpověď, aby se nenaštvali a neurazili. Bylo to pořád kličkování," popsala příběh, kteří důvěrně znají všichni, kdo alkoholu příliš neholdují.
Nakonec to ale dokázala vyřešit originálně. „Přišla jsem na geniální věc. Říkala jsem, víte, já už nemůžu, já už jsem se propila, já už nesmím. A až tam přišlo pochopení. Ale to byl jediný způsob, jak zastavit příval otázek a nucení,“ dodala Lucie, která se zdravého životního stylu nevzdala. Její velkou vášní je pěší chůze. Denně ujde v průměru 35 tisíc kroků.
Další věcí, na které si dává velmi záležet, je výchova jejích dvou synů, které má s bývalým manželem hokejistou Tomášem Plekancem. „Asi před šesti lety za mnou přišel můj mladší syn s tím, že bych měla zůstat doma a neměla pracovat. Zjistila jsem, kdo mu to řekl a musela to v té jeho hlavičce trochu posunout,“ vypráví se smíchem Lucie, která dle svých slov zvolila příklad s legem, které syn v té době miloval a nastínila mu situaci, že by mu někdo zakázal si s ním hrát. „Každá žena má v sobě nějakou touhu, radost z něčeho, co dělá. A ty bys jí to vzal a ona by musela jen zůstat doma. Ptal se, jestli já něco takovýho mám a pak přišlo takový pochopení, že máme právo dělat to, co cítíme. A když to pochopí, tak to nebude takový ten boj s tradičními rolemi," uzavřela zpěvačka, která si myslí, že žijeme v krásné době.