Lucie se v minulosti věnovala modelingu, po narození dětí ale svůj profesní život upozadila a stala se mámou na plný úvazek. Rodina pro ni byla vždy prioritou a pracovní výzvy tak musely počkat.
Lucie Šlégr míří na televizní obrazovky. Kariéru před kamerami jí ale komplikuje zdravotní problém
Do zcela nové životní etapy vstupuje Lucie Šlégr. Bývalá Miss České republiky, která v posledních letech působila především v rádiu, přijala novou pracovní výzvu – zamíří před televizní kamery a bude moderovat sportovní zprávy na nově vznikajícím kanálu Prima Sport. A jak sama přiznává, na změny není ani po čtyřicítce pozdě. Naopak, právě teď má chuť začít znovu a pustit se do nových výzev.
Lucie se v minulosti věnovala modelingu, po narození dětí ale svůj profesní život upozadila a stala se mámou na plný úvazek. Rodina pro ni byla vždy prioritou a pracovní výzvy tak musely počkat.
Tento úsek života však rozhodně nevnímá jako promarněný čas, ale jako investici do svých nejbližších. Zároveň ovšem přiznává, že postupně začala cítit, že by se chtěla vrátit také k práci a vybudovat si vlastní profesní svět. „Kariéra se dá rozjet i po čtyřicítce,“ říká rozhodně.
Dělala jsem děti
Když se Lucie s odstupem času vrací k době, kdy stála mimo „velký svět“ médií, ráda a s úsměvem cituje hlášku z filmu Báječná léta pod psa: „Co jsem dělala? No děti jsem dělala. Nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.“
Poté co v roce 2005 získala korunku Miss ČR ještě jako Lucie Králová, se totiž brzy vdala a porodila dva syny. Když byl mladšímu synovi pouhý rok, manželství skončilo rozvodem a Lucie se musela potýkat s náročnou rolí matky samoživitelky, zatímco její profesní kolegyně budovaly své kariéry.
Těžké časy ale brzy vystřídalo stabilní a šťastné období po boku hokejového šampiona Jiřího Šlégra, se kterým letos slaví již šestnáct let společného života a vychovává nejmladšího syna Rona.
Málokdo však ví, že Lucie vystudovala obor sociální péče a jednu dobu pracovala ve stacionáři jako supervizor pečovatelské služby. Navštěvovala domácnosti seniorů a pomáhala jim s každodenními potřebami. „Péče o ně mi vůbec nevadila, naopak. Vždycky jsem věděla, že musím dělat něco, co budu dělat ráda,“ vzpomíná.
Rozhlasová škola a vlastní cesta
Přestože by dnes díky manželovi mohla zůstat finančně zajištěná doma, Lucie vždy chtěla mít vlastní práci a cestu. Před třemi lety tak zakotvila v Hitrádiu NorthMusic. Začínala jako zprávařka, brzy ale dostala vlastní moderátorský prostor po boku Dana Rakaczkého.
Teď je před ní nová pracovní výzva a od října se bude pravidelně objevovat na televizních obrazovkách. „Příležitost v televizi je taková třešinka na dortu, potvrzení, že to jde, a jsem za to nesmírně vděčná.“ Televizní nabídka přitom přišla už před dvěma lety.
Bohužel ve stejnou dobu dostal Jiří Šlégr nabídku vést českou hokejovou reprezentaci. Se třemi dětmi doma nakonec dala přednost rodině a z televizního angažmá sešlo. Letos na jaře se ozval šéf sportovní redakce Primy Pavel Skořepa znovu. Tentokrát už všechno zapadlo do sebe.
Jiří u reprezentace skončil, vrátil se k práci v Litvínově a nejmladší syn Roník nastupuje do první třídy. „Je fajn, jak někdy v životě věci do sebe hezky zaklapnou, jen je potřeba nechat jim čas – a samozřejmě je důležité jít tomu naproti. Nesedět na zadku a nemyslet si, že to spadne z oblaků,“ říká Lucie, která bude za novou prací dojíždět z Litvínova do Prahy.
Podporu má přitom doma. „Umíme se vzájemně podpořit a nechat jeden druhého žít, rozvíjet se, což je dneska možná vzácné,“ pochvaluje si vztah s manželem. Střetu zájmů kvůli jeho působení v hokeji se nebojí – sportovní zpravodajství podle ní podléhá kontrole editorů, kteří hlídají jeho nestrannost.
Klučičí povaha a boj s čočkami
Ke sportu přitom měla Lucie blízko od dětství. Vyrůstala mezi bratrem a početnou partou bratranců a chtěla s kluky držet krok. „Hrála jsem s nimi fotbal, jezdila na kole, byla jsem mezi nimi šťastná,“ vzpomíná. Manžel jí proto občas říká, že je napůl chlap. Sama přiznává, že má přímočarou „klučičí“ povahu. Sportovní moderování jí tak připadá jako přirozené pokračování toho, co má ráda celý život.
Před startem v televizi ale řeší jeden nečekaný problém. Po čtyřicítce se jí zhoršil zrak a bez brýlí nepřečte čtecí zařízení. V televizním studiu by přitom kvůli odleskům světel raději viděli moderátorku bez nich. Řešením jsou kontaktní čočky – a právě jejich nasazování se pro Lucii ukázalo jako zatím nejtěžší profesní výzva.
„Musím se naučit používat kontaktní čočky. Je to pro mě nadlidský výkon, a jestli to zvládnu, tak pak už můžu všechno. Nasazování čoček je pro mě definitivně nejsložitější věc v životě…“ směje se.