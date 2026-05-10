Moderátorka a někdejší vítězka Miss České republiky Lucie Křížková se svěřila s velmi osobním příběhem. Na sociálních sítích připomněla, že mateřství není jen radost, první úsměvy a hezké vzpomínky, ale někdy i bolest, která v člověku zůstává roky. Sama má dvě děti, čtrnáctiletého syna Davida a devítiletou dceru Lolu, přiznala ale, že těhotná byla celkem čtyřikrát.
Lucie Křížková promluvila o bolestivé ztrátě. V únoru mohla být trojnásobnou mámou
Lucie Křížková se svěřila s bolestí, o které mnoho žen raději mlčí. Přestože je maminkou dvou zdravých dětí, prožila také dvě těhotenské ztráty. Tu poslední loni v létě, kdy byla ve třetím měsíci. „Jestli jste na podobné cestě, nejste v tom samy,“ vzkázala ženám, které zažívají podobný smutek.
Křížková ve svém příspěvku nejprve psala o tom, jak se vzpomínky na první měsíce s dětmi časem mění. Mnohé náročné chvíle podle ní paměť milosrdně zahladí a zůstane hlavně něha. Jsou ale okamžiky, které se zapomenout nedají. „Zjistila jsem, že si spoustu věcí z prvních měsíců svých dětí už nepamatuji. Respektive zůstaly ve mně jen hezké pocity. Jestli bylo nějaké období náročnější, to už nevím. Zapomenuto. Co ale moje hlava vytěsnit neumí, to jsou bolavá místa, kdy těhotenství neskončilo tak, jak jsem si přála a jak jsem doufala,“ napsala otevřeně.
V únoru jich mohlo být doma pět
Lucie Křížková, která v roce 2003 ještě pod dívčím jménem Váchová vyhrála soutěž Miss České republiky, tím poprvé takto veřejně promluvila o ztrátách, které ji zasáhly. „Byla jsem těhotná čtyřikrát. Děti mám dvě, to víte. První ztrátu jsem prožila před deseti lety, mezi Davídkem a Lolou. Poslední těhotenství skončilo ve třetím měsíci loni v létě,“ svěřila se.
Kdyby poslední těhotenství dopadlo tak, jak si přála, letos v únoru by se jejich rodina rozrostla. Místo radostného očekávání ale přišla ztráta, o které se mnohým ženám mluví jen velmi těžko. Křížková přitom nepopírá, že si uvědomuje vlastní štěstí. Doma má dvě zdravé děti. To však podle ní neznamená, že další ztráta bolí méně.
„Vím, stává se to často. Vím, mám veliké štěstí, že už mám doma dvě zdravé děti. Kdo si tím ale prošel, tak taky ví, že to na duši bolí stejně. Ve vyšším věku možná víc než před těmi deseti lety…“ přiznala.
Touha po dalším dítěti i tiché zklamání
Moderátorka zároveň naznačila, že touha po dalším dítěti u ní stále byla. Popsala pocity, které zná mnoho žen, jež se snaží otěhotnět nebo mají za sebou podobnou bolestnou zkušenost. Mluvila o úzkosti při pohledu na těhotné ženy, o touze, která se probouzí při pohledu na miminka, i o zklamání, které se opakuje každý měsíc, když se sen znovu nenaplní.
Právě tím se její vyznání dotklo tématu, o kterém se ve společnosti pořád často mlčí. Ženy své ztráty prožívají tiše, někdy s pocitem, že by měly být vděčné za to, co už mají, nebo že jejich bolest není dost „oprávněná“. Křížková ale připomněla, že smutek si člověk nevybírá podle tabulek ani podle toho, kolik dětí už doma má.
„Je to zkrátka životní cesta. Občas klikatá. Tak já jen, že jestli jste na podobné cestě, nejste v tom samy,“ vzkázala ženám, které si prošly nebo procházejí něčím podobným.
Podpora od fanoušků i známých žen
Její slova vyvolala silnou odezvu. V komentářích se začaly objevovat zprávy podpory, pochopení i osobní příběhy žen, které prožily podobnou zkušenost. Ozvaly se také známé osobnosti.
Modelka Iveta Lutovská Křížkové napsala, že bolest ze ztráty dítěte nelze zlehčovat jen proto, že žena už děti má. „Nikde není dané, že když už dítě máš, nebolí to tolik, jak kdybys žádné neměla… Každá ztráta bolí. Ženy jsou ale silné, musí být… a ty jsi příkladem – a to rozhodně nejen pro tohle,“ uvedla.
Podporu jí vyjádřila i moderátorka Ester Janečková. „Luci, je mi to moc líto, vím, jak to bolí. Myslím na vás, ať si k vám benjamínek najde cestu,“ napsala.