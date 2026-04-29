Lucie Borhyová prolomila mlčení: Promluvila o tajemném partnerovi
Po boku tajemného právníka žije Lucie Borhyová už deset let, přesto ho téměř nikdo nezná. Teď moderátorka konečně odhalila, proč svého partnera tak úzkostlivě skrývá – a prozradila i to, jak si získal srdce jejích dětí.
Moderátorka Lucie Borhyová sice už deset let žije po boku brněnského právníka Michala Smečky, jejich vztah se ale rozhodla držet pod pokličkou. „S partnerem nechodíme na společenské akce, kde jsou média. Rozhodli jsme se, že si náš vztah ponecháme pro sebe,“ řekla před časem a zdá se, že dobře dělá. Přechozí lásky prezentovala více veřejně a žádná jí nevydržela. Svého současného partnera si ale nemůže vynachválit.
Tvář Televizních novin oceňuje hlavně to, jak skvěle si Smečka rozumí s jejími dvěma dětmi, které má z předchozích vztahů – sedmnáctiletým Lucasem a dvanáctiletou Lindou. „To je úžasné. Je opravdu těžké najít někoho takového, jsem ráda, že nám se to podařilo,“ netají se Borhyová tím, že to, jak jsou spokojené její děti, je pro ni zásadní. „Ale všechno si fakt hezky sedlo. Děti byly hodně malé, myslím, že dneska by bylo těžší jim přivést domů někoho nového, pro ně cizího…“ zamýšlí se Lucie.
V rozhovoru pro Blesk Magazín také prozradila, jak seznamování s dětmi probíhalo. „Nejdřív jsme se občas vídali jenom bez dětí, pak jsme zašli všichni společně na oběd, večeři, později i nějaký ten výlet, přišel k nám na návštěvu. Netlačili jsme na pilu,“ říká moderátorka. A zdůrazňuje, že její partner si nikdy nehrál na náhradního tatínka. „U nás se o tatíncích vždycky mluvilo hezky a doufám, že to hezké slýchaly děti i z druhé strany o mně. Snažila jsem se jim vysvětlit, že oba tatínci jsou super, jen jsme prostě nebyli schopni spolu fungovat, komunikovat a žít, proto jsme raději zvlášť.“
Se Smečkou jim to klape, přestože jsou odlišné povahy. Borhyová je totiž stále pozitivní a usměvavá. „Spíš je opakem. Ne, že by byl morous, ale zatímco já občas lítám v oblacích a jsem spíš optimista, on je těžký realista,“ popisuje přítele. „Je prostě pevně nohama na zemi a být musí. Denně vidí a hlavně řeší tolik problémů, ze kterých je často naštvaný. Já bych tuto práci dělat opravdu nechtěla,“ vysekla Lucie poklonu partnerovi za to, co dělá.