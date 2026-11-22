Luciana Tomášová se před nástupem do StarDance objevila například v seriálech Adikts a Ratolesti. Taneční soutěž ji však představila mnohem širšímu publiku a zároveň ji vystavila tlaku, s jakým se dosud nesetkala. Přestože před kamerami působí sebejistě a energicky, v soukromí zažívá výrazné výkyvy nálad. Náročný program se navíc postupně podepisuje nejen na její psychice, ale také na fyzické kondici.
Luciana Tomášová přiznala psychické vyčerpání. Kvůli StarDance večer pláče, přesto se nechce vzdát
Na tanečním parketu rozdává úsměvy, sklízí pochvaly od poroty a patří k výrazným osobnostem letošní StarDance. Za kamerami ale Luciana Tomášová prožívá náročnější období. Intenzivní tréninky, fyzická bolest i pozornost veřejnosti, na kterou dosud nebyla zvyklá, si začínají vybírat svou daň. Herečka přiznává, že někdy už jí nezbývá nic jiného než se večer vyplakat.
„Před čtrnácti dny jsem měla hlavně psychickou krizi, která se pak promítla i do fyzického stavu. Mám to teď v takových sinusoidách,“ svěřila se v pořadu Kolem dokola. Zatímco jeden den si dokáže naplno užívat radost z tance, jindy na ni dolehne únava a pochybnosti, zda všechno zvládne. „Občas si večer popláču, pak jsem zase odvážná, že do toho jdu, a říkám si – je to jenom na chvíli,“ popsala.
Tělo jí začíná vypovídat službu
Pochvalné komentáře diváků sice dokazují, že její taneční výkony mají úspěch, za každou choreografií se však skrývají dlouhé hodiny dřiny.
Už během letních příprav měla Luciana zatejpované koleno. Později ji začala trápit také pravá ruka a obávala se možného zánětu. Přesto nepolevuje a společně s tanečním partnerem Robinem Ondráčkem se snaží připravit na každé další vystoupení co nejlépe. „Pořád je to pro mě nezapomenutelný zážitek. Doufám, že pak budu vzpomínat s láskou,“ věří herečka.
Další motivací je pro ni samotný Ondráček, který se StarDance účastní už počtvrté. Jeho dosavadním nejlepším výsledkem bylo šesté místo s Janou Paulovou. Luciana by mu proto ráda pomohla dosáhnout ještě výš. S tím ale přichází další pocit odpovědnosti a tlak na vlastní výkony.
Tanec jí pomáhá překonat těžké chvíle
Paradoxně právě činnost, která ji tolik vyčerpává, je zároveň jejím největším zdrojem radosti. Luciana zjistila, že tanec pro ni není jen televizní soutěží, ale také způsobem, jak se vyrovnávat s náročnými emocemi. „Myslím, že právě ten tanec je to, díky čemu ve mně pořád zůstává radost. Jsem ráda, že teď už mám nějaký režim,“ vysvětlila.
Už nyní proto přemýšlí, jak by se tanci mohla věnovat i po skončení StarDance. Zaujalo ji především flamenco, na jehož lekce by chtěla začít chodit. Přestože tedy soutěžní tempo není snadné, herečka si z něj odnáší zkušenost, která může ovlivnit i její další život.