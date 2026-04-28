Syn zesnulé herečky Libuše Šafránkové Josef Abrhám ml. zřejmě neuspěje se svou žalobou na saskou správku zámků kvůli posmrtné ochraně jména a podoby Šafránkové. Porušení osobnostních práv pozůstalí spatřovali v tom, že výstava, která na zámku Moritzburg proběhla na přelomu let 2023 a 2024 zahrnovala bez synova souhlasu fotografie a jiné exponáty z profesního a soukromého života Šafránkové. Prodávaly se tam také propagační předměty s jejím vyobrazením. Právě tento zámek nedaleko Drážďan hrál důležitou roli v pohádce Tři oříšky pro Popelku.
Libuše Šafránková byla podle syna zneužita. Přesto se žalobou u soudu nejspíš neuspěje
Filmová Popelka je milovaná nejen v Česku, fenomén je to i v sousedním Německu. Právě tam se na zámku Moritzburg konala výstava, kvůli které se syn Šafránkové rozhodl soudit. Ale jak se zdá, neuspěje.
Správa zámků ale vznesla námitku, že české soudy nejsou kompetentní takový spor posuzovat. Obvodní soud pro Prahu 1 i Městský soud v Praze námitku zamítly s tím, že pozůstalí mají centrum svých zájmů v Česku, proto mohou rozhodovat české soudy. Nejvyšší soud ale rozhodnutí změnil a přišel se závazným právním názorem, že tvrzené protiprávní jednání i případná újma jsou ohraničeny územím Německa.
„Porušení osobnostních práv zemřelé se tak za těchto okolností mohlo negativně projevit pouze na tomto místě, nikoliv v České republice, na jejíž území obsah poškozující osobnostní práva zemřelé nebyl vůbec šířen,“ stojí v odůvodnění Nejvyššího soudu. Ústavní soud ale dodal další důležitou věc. „Stěžovatelé stále mohou ve stávajícím řízení tvrdit, že se porušení osobnostních práv zemřelé projevilo i na území České republiky,“ píše ve svém závěru.
Už dříve organizátoři výstavy vyzývali syna Šafránkové ke smíru. „Nevystavujeme žádné soukromé fotografie, protože víme, že ona sama byla stydlivá. Platí, že bychom rádi synovi paní Šafránkové výstavu ukázali a sdělili mu, co je naším cílem,“ napsala v době konání v tiskovém vyjádření ředitelka zámku Dominique Fliegerová.
A problém s expozicí nemá ani Popelčin princ, herec Pavel Trávníček. „Já s tím problém nemám, byl jsem o pokračování této expozice informován, byli jsme se tam dokonce s manželkou a synem podívat a je to moc krásně udělané,“ řekl Trávníček pro deník Aha!. „Nakladatelství Olympia nyní vyjednává s vedením zámku o prodeji německé verze mých pamětí Tři oříšky pro prince přímo na této výstavě a je to na dobré cestě,“ dodal tehdy.